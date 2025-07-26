"كمين مركب" يقتل جنديين إسرائيليين جنوب قطاع غزة

قالت منصات إسرائيلية، اليوم السبت، إن جنديين إسرائيليين قُتلا وأُصيب عدد آخر في انفجار عبوة ناسفة في مدرعة إسرائيلية بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، في حين أعلنت كتائب القسام، الجناح المسلح لحركة حماس، أنها هاجمت 3 ناقلات جند إسرائيلية.

وبحسب ما ذكرت منصة "حدشوت لو تسنزورا"، فإن حدثًا أمنيًا صعبًا تعرّضت له مجموعة من الجنود، بعد أن انفجرت عبوة ناسفة في آلية عسكرية.

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وأشارت إلى مقتل جنديين إسرائيليين بعد خروج عناصر مسلحة من نفق شرق خان يونس، وتثبيت عبوة ناسفة بمدرعة "نمر" قبل أن ينسحبوا من المكان.

بدورها، قالت كتائب القسام إنها استهدفت 3 ناقلات جند في "كمين مركب"، مشيرة إلى أن ناقلتين احترقتا، وأنها رصدت مروحيات إخلاء إسرائيلية تنقل جنودًا بعد احتراق الناقلتين.

وقالت القسام "خلال كمين مركب، تمكّنا من استهداف ناقلتي جند بعبوتي العمل الفدائي، تم وضعهما داخل قمرتي القيادة، مما أدى إلى احتراق الناقلتين وطاقمهما".

وأضافت في بيان: "بعدها، استهدف مقاتلونا ناقلة جند ثالثة بقذيفة (الياسين 105)، وذلك في منطقة عبسان الكبيرة شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع".

وأوضحت أنه تم رصد قيام حفار عسكري بدفن الناقلات لإخماد النيران، وهبوط الطيران المروحي للإخلاء.

ولم يُعلن الجيش الإسرائيلي بعد عن سقوط قتلى جراء الهجوم، إذ عادة ما يؤخّر الإعلان عن العمليات التي يتعرض لها جنوده لاعتبارات ميدانية وعملياتية.

وتشهد مناطق قطاع غزة تصاعدًا في وتيرة العمليات ضد الجيش الإسرائيلي، إذ تم تسجيل عمليات تفجير دبابات وناقلات جند، واستهداف جرافات عسكرية، وعمليات قنص في مناطق عدة، خاصة في خان يونس جنوب القطاع.