الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 8 جنود في معارك بقطاع غزة

قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، إن ثمانية جنود قتلوا في المعارك الدائرة بقطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن للقتلى منذ بدء العمليات البرية في القطاع في 20 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 154 قتيلا.

ونشر الجيش الإسرائيلي صور وأسماء القتلى وهم: الرقيب ديفيد بوغدانوفسكي "19 عاما"، والرقيب أوريل باشان "20 عاما"، والرقيب جال هيرشكو "20 عاما"، قائد فصيلة في كتيبة الهندسة 603 تشكيل "سار ميجولان" (7).

بالإضافة إلى الرقيب إيتمار شيمن "21 عاما"، والرائد (احتياط) نداف يساكر فرحي "30 عاما"، وهما مسعفان في الكتيبة 7810، لواء يفتاح (11)، والرائد (احتياط) إلياهو مئير أوحانا "28 عاما" مقاتل في الكتيبة 7810 لواء يفتاح (11)، واللواء احتياط إليساف شوشان 23 عاما، ورقيب احتياط أوهاد عاشور 23 عاما، وهما مقاتلان في الكتيبة 6646 تشكيل شوالي ماروم (646).

ومساء أمس السبت أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 5 ضباط وجنود في معارك جنوب وشمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق من السبت، أعلنت حركة حماس تنفيذ عدة هجمات على الجيش الإسرائيلي، أدت إحداها إلى مقتل 5 جنود بكمين داخل أحد الأنفاق في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ79؛ إذ تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب القطاع وسط اشتباكات عنيفة على جميع محاور القتال.