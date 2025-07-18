مستشفى السويداء يعلن استقبال أكثر من 400 جثة منذ الاثنين

استقبل مستشفى السويداء الحكومي في جنوبي سوريا أكثر من 400 جثة منذ صباح الاثنين، بينها جثامين لنساء وأطفال، بحسب ما أفاد الطبيب العامل في المستشفى ونقيب الأطباء في السويداء عمر عبيد لوكالة "فرانس برس".

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وقال الطبيب "البرادات لم تعد تتسع، الجثث انتفخت (...) بالتأكيد هناك أكثر من 400 قتيل ما بين نساء وأطفال ومسنين ومقاتلين".

ومن جهتها، قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيانات محدثة اليوم الجمعة، إن أعمال العنف في السويداء أدت إلى قتل 321 شخصًا على الأقل.

وبحسب "رويترز"، قال وزير سوري إن الحكومة انتشلت 87 جثة، لكنه لم يوضح ما إذا كانت تلك هي الحصيلة الكاملة لقتلى أعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة بين العشائر البدوية والطائفة الدرزية في المدينة ومحيطها بجنوبي البلاد.

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وظهر اليوم الجمعة، تجددت المواجهات بين مقاتلين من العشائر والبدو مدعومين من السلطات السورية وفصائل درزية في محيط مدينة السويداء جنوبي سوريا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر في صفوف المتحاربين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع سماح إسرائيل بدخول محدود للقوات السورية إلى محافظة السويداء لمدة 48 ساعة، بالنظر إلى حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وفق ما صرح به مسؤول إسرائيلي.