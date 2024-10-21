"أبو صلاح".. إسرائيل تكشف هوية المستهدف في هجوم دمشق

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، اليوم الاثنين، بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سوريا أسفرت عن مقتل "أبو صلاح"، رئيس وحدة تحويل الأموال لحزب الله. وأوضح هاغاري، في تصريح متلفز، أن "أبو صلاح" كان مسؤولاً عن تدوير أموال الحزب، وفقاً لما زعمته إسرائيل.

جاء هذا الإعلان بعد أن أكدت وزارة الدفاع السورية أن الهجوم الإسرائيلي استهدف مركبة دفع رباعي، ما أدى إلى مقتل شخصين كانا داخلها، وإصابة عدد من المارة.

وذكر سكان دمشق أنهم سمعوا صوت انفجار قوي نتيجة الصاروخ الذي استهدف السيارة في حي المزة الراقي، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

في السياق ذاته، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور للمركبة المستهدفة التي كانت قرب مجلس عزاء لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس، يحيى السنوار. وأفادت التقارير بأن الهجوم أدى إلى مقتل جميع من كانوا داخل السيارة.

وتعرضت واجهة الفندق القريب من موقع الانفجار لأضرار كبيرة، وهو المكان القريب من وزارة الإعلام السورية، إذ شوهدت سيارات محترقة في المنطقة.