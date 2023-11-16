إصابة 6 شرطييْن إسرائيلييْن بإطلاق نار في القدس
أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة ستة عناصر من قوات الأمن في هجوم على حاجز عسكري إسرائيلي يفصل القدس عن جنوب الضفة الغربية، و"شلّ حركة" ثلاثة مهاجمين لم تذكر جنسيتهم.
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها فتحت النار على مهاجمين، وإنه "تم تحييد ثلاثة إرهابيين على يد قوات الأمن عند الحاجز. وقع ذلك بعد أن وصلوا في مركبة مشبوهة وفتحوا النار على قواتنا".
وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إن أحد المصابين جروحه خطرة. ولم تذكر أي تفاصيل عن هويات المصابين. إلا أن خدمات الطوارئ الإسرائيلية أعلنت أن ثلاثة مهاجمين يشتبه في أنهم فلسطينيون فتحوا النار في الضفة الغربية .
وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنه "تم نقل ستة جرحى من القوات الأمنية لتلقي العلاج الطبي في المستشفيات، أحدهم أصيب بجروح خطيرة".
وأكدت أن المهاجمين "وصلوا من الضفة الغربية إلى الحاجز" ويتم التحقق من هويتهم، مشيرة إلى أنه تمّ ضبط مسدسين وبندقية من طراز "أم-16" استخدمها المهاجمون في العملية.
وأشارت الشرطة إلى أنها تقوم "بعمليات التفتيش مع قوات الجيش وحرس الحدود في المنطقة لاستبعاد أي هجوم إضافي في المنطقة، وتم إغلاق الحاجز".
ويأتي الهجوم في خضم الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل وحماس منذ السابع من أكتوبر الماضي، في أعقاب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة على أراضي الدولة العبرية.