إصابة 6 شرطييْن إسرائيلييْن بإطلاق نار في القدس

أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إصابة ستة عناصر من قوات الأمن في هجوم على حاجز عسكري إسرائيلي يفصل القدس عن جنوب الضفة الغربية، و"شلّ حركة" ثلاثة مهاجمين لم تذكر جنسيتهم.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها فتحت النار على مهاجمين، وإنه "تم تحييد ثلاثة إرهابيين على يد قوات الأمن عند الحاجز. وقع ذلك بعد أن وصلوا في مركبة مشبوهة وفتحوا النار على قواتنا".

وقالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، إن أحد المصابين جروحه خطرة. ولم تذكر أي تفاصيل عن هويات المصابين. إلا أن خدمات الطوارئ الإسرائيلية أعلنت أن ثلاثة مهاجمين يشتبه في أنهم فلسطينيون فتحوا النار في الضفة الغربية .