البحرية الأمريكية تقصف 3 زوارق للحوثيين جنوب البحر الأحمر

القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، إن زوارق تابعة لميليشيلت الحوثي هاجمت سفينة تجارية وطائرات هليكوبتر تابعة للبحرية الأمريكية في جنوب البحر الأحمر.

وأضافت أن طائرات الهليكوبتر الأمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 من الزوارق المهاجمة وقتلت طواقمها وفر زورق رابع من المنطقة.

وأشارت إلى أن سفينة حاويات تابعة لميرسك أطلقت نداء استغاثة ثان في أقل من 24 ساعة بتعرضها لهجوم من أربعة زوارق تابعة للحوثيين.

وأوضحت أن الزوارق التابعة لميليشيات الحوثي أطلقت النار من أسلحة خفيفة على السفينة التجارية التابعة لميرسك واقتربت حتى 20 مترا منها وحاول أفراد الصعود على متنها.