البرازيل تنضم إلى دعوى "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل

أعلنت البرازيل رسميا الانضمام إلى الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، والتي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويأتي هذا الإعلان، الذي صدر عن محكمة العدل الدولية، ليعزز الثقل الدولي للقضية المرفوعة ضد إسرائيل، حيث تعد البرازيل قوة إقليمية كبرى وأحد أبرز الأصوات المنتقدة للحرب على قطاع غزة.

وأكدت محكمة العدل الدولية أن البرازيل قدمت إعلانها في 17 سبتمبر/أيلول، مستندة إلى المادة 63 من نظامها الأساسي، وأوضحت البرازيل أنها تمارس حقها بصفتها طرفا في اتفاقية عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفق ما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

ودعت المحكمة كلا من جنوب أفريقيا وإسرائيل إلى تقديم ملاحظات مكتوبة بشأن تدخل البرازيل، بما يتماشى مع المادة 83 من قواعد المحكمة.

وبهذا الانضمام، تلتحق البرازيل بعدد من الدول التي قررت دعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا أواخر عام 2023، ومن بينها دول لاتينية أخرى مثل كولومبيا وتشيلي وبوليفيا ونيكاراغوا، وإسبانيا وتركيا، مما يعكس تزايد الحراك الدولي لمساءلة إسرائيل قانونيا.



