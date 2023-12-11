الأول من نوعه.. قرار بالإجماع لـ"الصحة العالمية" بشأن غزة

اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، الليلة الماضية، قرارًا بالإجماع يهدف إلى معالجة الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة.

واتخذ القرار، وهو أول قرار يتم اعتماده بالإجماع داخل منظومة الأمم المتحدة، خلال جلسة استثنائية عقدها أعضاء المجلس حول الوضع الصحي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ودعا القرار إلى "مرور فوري ومستدام ودون عوائق للإغاثة الإنسانية، بما في ذلك وصول العاملين في المجال الطبي".

كما دعا "جميع الأطراف للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي".

وجدد القرار تأكيد امتثال جميع أطراف النزاع المسلح امتثالًا كاملًا للالتزامات التي تنطبق عليها بموجب القانون الدولي الإنساني، في ما يتصل بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة والعاملين في المجال الطبي".