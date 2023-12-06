تجدد الاشتباكات في جنوب لبنان

وكان الجيش الإسرائيلي كثف في ساعات الليل قصفه وغاراته على أطراف بلدات مرجعيون، وألقى القنابل الفوسفورية، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات لا سيما في بلدة ميس الجبل، حيث تعرض محيط المستشفى الحكومي للقصف.

كما استهدف الجيش الإسرائيلي بصاروخ موجه أطلقته مروحية أباتشي، أحد المباني في البلدة ويضم منازل سكنية ومحال تجارية.

يذكر أنه من المقرر أن يقوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بزيارة تضامنية إلى جنوب لبنان، هي الأولى له منذ اندلاع العمليات العسكرية على الحدود.

ويستهلها من مطرانية صور المارونية، ويطلع خلالها على أحوال النازحين، كما يتخللها لقاء مع ممثلي الطوائف الروحية الإسلامية والمسيحية في المنطقة.