تجدد الاشتباكات في جنوب لبنان
استهدف الجيش الإسرائيلي بالقذائف المدفعية أطراف عدة بلدات في جنوب لبنان، وذلك بعد حالة سادت طرفي الحدود أعقبت ساعات من التصعيد، تبادل خلالها حزب الله والجيش الإسرائيلي القصف الصاروخي والمدفعي، وأسفرت عن وقوع قتلى وجرحى وأضرار مادية.
القصف الإسرائيلي استؤنف صباحًا على البلدات اللبنانية الحدودية، مع غارة استهدفت منزلًا في بلدة عيتا الشعب، وسقطت قذائف على أطراف الناقورة وعيترون، وعلى أطراف بليدا وحيبيب.
وكان الجيش الإسرائيلي كثف في ساعات الليل قصفه وغاراته على أطراف بلدات مرجعيون، وألقى القنابل الفوسفورية، ما أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات لا سيما في بلدة ميس الجبل، حيث تعرض محيط المستشفى الحكومي للقصف.
كما استهدف الجيش الإسرائيلي بصاروخ موجه أطلقته مروحية أباتشي، أحد المباني في البلدة ويضم منازل سكنية ومحال تجارية.
يذكر أنه من المقرر أن يقوم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، بزيارة تضامنية إلى جنوب لبنان، هي الأولى له منذ اندلاع العمليات العسكرية على الحدود.
ويستهلها من مطرانية صور المارونية، ويطلع خلالها على أحوال النازحين، كما يتخللها لقاء مع ممثلي الطوائف الروحية الإسلامية والمسيحية في المنطقة.