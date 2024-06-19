البحرين تراجع ملفات الحاصلين على جنسيتها بعد اكتشاف تزوير

قررت مملكة البحرين، مراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية منذ العام 2010، بعد اكتشاف مخالفات وتزوير في وثائق من اكتسبوا الجنسية.

وقالت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، إن وزير الداخلية شكل "لجنة لمراجعة جميع حالات اكتساب الجنسية البحرينية اعتبارا من عام 2010 للتأكد من صحة البيانات والمستندات التي تم على أساسها نيل شرف الجنسية البحرينية لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن".

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية، أن القرار صدر بعد نتائج التحريات والمراجعات التي قامت بها شؤون الجنسية والجوازات والإقامة، للحاصلين على الجنسية البحرينية.

وأوضح البيان أن تلك البيانات والمراجعات بينت وجود أشخاص تحصلوا على الجنسية البحرينية بالمخالفة للقانون أو من خلال تقديم معلومات وبيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة.

وتمنح البحرين جنسيتها للأجانب وفق شروط بينها الإقامة الطويلة لنحو 25 عاماً للأجانب، و15 عاماً للعرب، وإتقان اللغة العربية، وامتلاك عقار في البحرين.

كما تشمل مواد منح الجنسية في القانون، منح الجنسية البحرينية لأي عربي يطلبها إذا أدى للبحرين خدمات جليلة.

وينظم القانون شروط حصول الزوجة والأولاد على الجنسية البحرينية، وآلية استمراريتها في حال حدوث طلاق أو بلوغ الأبناء سن 18 عاماً.