استشهاد فلسطينيين اثنين خلال عملية للجيش الإسرائيلي ضد "عرين الأسود" في نابلس



استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بعد اشتباكات عنيفة شهدتها محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية مكثفة ضد مجموعة "عرين الأسود" التي بدأت تنشط مؤخراً في مدينة نابلس.

وقال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن "فلسطينيين استشهدا وأصيب 14 آخرون على الأقل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في نابلس".

وشهدت مدينة نابلس اشتباكات عنيفة ما زالت مستمرة حتى إعداد التقرير، بين قوات إسرائيلية من جهة، وجنود من قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين فلسطينيين من جهة أخرى.