استشهاد فلسطينيين اثنين خلال عملية للجيش الإسرائيلي ضد "عرين الأسود" في نابلس
استشهد فلسطينيان اثنان وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، بعد اشتباكات عنيفة شهدتها محافظة نابلس شمال الضفة الغربية، فيما أكدت وسائل إعلام عبرية أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية مكثفة ضد مجموعة "عرين الأسود" التي بدأت تنشط مؤخراً في مدينة نابلس.
وقال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن "فلسطينيين استشهدا وأصيب 14 آخرون على الأقل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي في نابلس".
وشهدت مدينة نابلس اشتباكات عنيفة ما زالت مستمرة حتى إعداد التقرير، بين قوات إسرائيلية من جهة، وجنود من قوات الأمن الفلسطينية ومسلحين فلسطينيين من جهة أخرى.
وقالت مصادر محلية فلسطينية، إن قوات الأمن الفلسطينية اكتشفت تسلل قوة خاصة إسرائيلية للبلدة القديمة في مدينة نابلس بالضفة الغربية، وبدأت اشتباكا مسلحا معها ما أدى لاستشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر.
وتدخلت عشرات الآليات التابعة للجيش الإسرائيلي لإنقاذ القوة الخاصة التي دخلت مدينة نابلس، وخاضت اشتباكات مع مسلحين في عدد من المناطق في مدينة نابلس.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن قوات الجيش الإسرائيلي منعت الطواقم الطبية من الدخول إلى حارة القريون لنقل المصابين، مشيرة إلى أن الوضع خطير في محيط البلدة القديمة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن قوات الجيش الإسرائيلي بدأت تنفيذ عملية واسعة ضد مجموعة "عرين الأسود" المسلحة في مدينة نابلس.
وأعلنت مجموعة "عرين الأسود" إحدى أكثر المجموعات المسلحة نشاطا وشعبية في الضفة الغربية قبل يومين، أن الجيش الإسرائيلي قتل أحد أبرز عناصرها، عبر استهدافه بعبوة مفخخة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن "إسرائيل استخدمت عبوة تي أن تي لاصقة، على دراجة مفخخة قبل أن تنفجر لحظة مرور تامر الكيلاني بجوارها ما أدى لاستشهاده".
وباتت مجموعة "عرين الأسود" التي برز اسمها مؤخراً في الضفة الغربية، وبدأت تجد تأييدا شعبيا واسعا، تشكل إزعاجاً أمنياً للجيش الإسرائيلي الذي ينفذ عمليات اقتحام متكررة لمناطق مختلفة في الضفة الغربية لمطاردة عناصر هذه المجموعة.
وتمكن الجيش الإسرائيلي بالفعل من اغتيال إبراهيم النابلسي، أحد أبرز قادة هذه المجموعة مع ثلاثة من رفاقه، كما نجحت في اغتيال واعتقال عدد آخر.
وتقول تقديرات إسرائيلية إن غالبية عناصر هذه المجموعة هم من الشباب صغيري السن، ويجيدون استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لخلق تأثير واسع بين الفلسطينيين.