سكان غزة يحاولون الاتصال بذويهم وأصدقائهم مع عودة الاتصالات

واجه سكان غزة صعوبة في التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم، خلال اليومين الماضيين بعد قطع إسرائيل خدمات الاتصالات عن القطاع الذي يتعرَّض لقصف إسرائليلي عنيف جوًّا وبحرًا وبرًّا.

وقالت بضع وسائل إعلام فلسطينية إن الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت بدأت تعود تدريجيًّا إلى غزة؛ ما دفع سكان القطاع لمحاولة التواصل مع ذويهم وأصدقائهم في الخارج.