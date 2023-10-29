سكان غزة يحاولون الاتصال بذويهم وأصدقائهم مع عودة الاتصالات
واجه سكان غزة صعوبة في التواصل مع عائلاتهم وأصدقائهم، خلال اليومين الماضيين بعد قطع إسرائيل خدمات الاتصالات عن القطاع الذي يتعرَّض لقصف إسرائليلي عنيف جوًّا وبحرًا وبرًّا.
وقالت بضع وسائل إعلام فلسطينية إن الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت بدأت تعود تدريجيًّا إلى غزة؛ ما دفع سكان القطاع لمحاولة التواصل مع ذويهم وأصدقائهم في الخارج.
وشنَّت القوات الإسرائيلية عمليات برية في غزة فيما وصفها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالمرحلة الثانية من الحرب المستمرة منذ 3 أسابيع والتي تقول إسرائيل إنها تهدف إلى القضاء على حركة حماس.
وواجه سكان غزة المحاصرون انقطاعًا شبه كامل للاتصالات وخدمات الإنترنت مع إلقاء الطائرات الحربية الإسرائيلية قنابل على القطاع ودخول محدود لقوات برية ومدرعات إليه، في الوقت الذي أشار فيه قادة الجيش إلى أنهم يستعدون لهجوم بري موسع.