بعد إحراق القرآن.. الرئيس العراقي يدعو لعدم الانجرار وراء "مخطط الفتنة"

حذر الرئيس العراقي، عبد اللطيف جمال الرشيد، اليوم السبت، من إظهار بلاده كدولة غير آمنة للبعثات الدبلوماسية الأجنبية، داعيا في الوقت ذاته المنظمات الدولية والحكومات الغربية لوقف التحريض وبث الكراهية مهما كانت ذرائعها.

وقال مكتب الرئيس العراقي، في بيان، إن تسلسل الأحداث يشير إلى تعمد استفزاز العراقيين حصرا "وإظهار بلادنا كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية".

وحذر البيان من أن تدفع تلك الأحداث إلى "اتخاذ إجراءات دبلوماسية يتضرر منها العراقيون داخل البلاد وخارجها، ممن دفعتهم الظروف إلى الهجرة واللجوء إلى بلدان تشهد اليوم أعمالا استفزازية".

ودعا عبد الرشيد العراقيين إلى تفويت الفرصة على من وصفهم بـ "المغرضين والانتهازيين"، الذين يفتعلون الأزمات في الخارج لتشويه صورة العراق والإضرار بسمعته الدولية، من خلال التزام الطرق السلمية والقانونية في التعبير عن مواقفهم.