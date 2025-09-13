العميد طلاس: سوريا تحتاج لجيش وطني وسلاح في خدمة الدولة

قال العميد السوري مناف طلاس، اليوم السبت، إن سوريا تحتاج اليوم "لتوحيد البندقية وجعلها وطنية بعد أن كانت مأجورة لأجندات خارجية، وتحتاج لجيش وطني حقيقي بعيد عن أي صبغة أيديولوجية" وفق تعبيره.

واعتبر طلاس أن "الثورة السورية انتهت منذ عام 2012 مع تشكيل المجلس الوطني وارتباطه بالمعادلات الدولية"، مؤكداً أن "سوريا عمرها 7 آلاف سنة ولا يبنيها بشار الأسد ولا أحمد الشرع" وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات طلاس خلال محاضرة ألقاها في العاصمة الفرنسية باريس، حيث شدد على أن مشروعه "لا يقوم على التنافس على السلطة أو السعي إليها"، معرباً عن أمله في نجاح الدولة الجديدة من خلال "مشاركة حقيقية في السلطة وليست شكلية".

وأشار طلاس إلى أن "تركيا لعبت دوراً كبيراً في إسقاط نظام بشار الأسد"، لافتاً إلى أن الإشكاليات الراهنة تتعلق بكيفية الدخول إلى المرحلة الجديدة في ظل الصراعات الإقليمية.

وأكد طلاس رفض تقسيم البلاد، وقال: "نريد سوريا دولة واحدة لا تُقسم، بل يمكن أن تتوسع". كما شدد على ضرورة وجود قانون ومحاسبة حقيقية، قائلاً: "الأمان والعدل يبنيان الثقة، والثقة تبني الدولة".

وكشف طلاس عن وجود تواصل مع أكثر من 10 آلاف من ضباط وعناصر الجيش السابق، مؤكداً استعدادهم لبناء مجلس عسكري، مع الانفتاح على التواصل مع السلطة الجديدة رغم عدم حصوله بعد.

وفي ما يتعلق بالخيار الفيدرالي، قال طلاس إن "الأفضل هو دولة واحدة وجسم وطني سليم"، مضيفاً: "لي الشرف إن تمكنا من توحيد القوى في سوريا وليس لدي أي طموح آخر. أنا مستعد للتعاون مع الرئيس أحمد الشرع".

عودة طلاس إلى الواجهة بعد سنوات من الغياب أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السورية، بين من يرى في ظهوره ضرورة لدوره في سوريا الجديدة، ومن يعتبر أنه "غير مرغوب فيه" ولا يملك أي أحقية سياسية.

ويرى مراقبون أن هذا الظهور قد يكون مؤشراً على تحركات إقليمية ودولية تتعلق بمستقبل سوريا، وسط تكهنات حول اقتراب التوصل إلى اتفاق دولي بشأن الملف السوري قبل نهاية العام الحالي، مع تقارير تتحدث عن قدرة طلاس على حشد آلاف المقاتلين حوله.