تحول سياسي لافت يجبر إسرائيل على خوض حرب شاملة
في تحول سياسي لافت، انتقلت إسرائيل من سياسة الاحتواء التي اتبعتها لسنوات إلى مهمة القضاء على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، في أعقاب هجومها المباغت بداية الأسبوع الحالي.
وبحسب تقرير لصحيفة "وولستريت"، فقد كان التوجه الإسرائيلي السابق يشتمل على مزيج من الحوافز الاقتصادية والقوة العسكرية للسيطرة على الوضع في غزة وحماية المواطنين الإسرائيليين.
ومع ذلك، فإن الهجمات الأخيرة أجبرت صناع القرار السياسي على إعادة تقييم إستراتيجيتهم، وانتهاج السعي الشامل للقضاء على حماس.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أكد التزام الحكومة بتوجيه ضربة حاسمة لحماس وقدراتها العسكرية، وهو ما قد يترتب عليه تكاليف بشرية وجيوسياسية.
أما سياسة الاحتواء السابقة، وفقًا للصحيفة، فقد تضمنت تقديم فوائد اقتصادية لسكان غزة، وتخفيف القيود التجارية، وزيادة الإمدادات الأساسية، وإصدار تصاريح عمل جديدة، مما سمح لآلاف من سكان غزة بالعثور على عمل في إسرائيل.
وعلى الرغم من الصراعات بين الطرفين، اتبع القادة الإسرائيليون، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إستراتيجيات تهدف إلى دعم حماس من خلال الحوافز الاقتصادية وفي الوقت نفسه إضعاف السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية.
ومع ذلك، فإن هذا النهج، الذي وصفه البعض بأنه يعطي الأولوية للإيديولوجية على الأمن، أصبح، الآن، موضع تساؤل.
وأكدت الصحيفة أن الأزمة الحالية قد أوضحت أن عمليات القصف الجوي أو التوغلات البرية المحدودة غير كافية للتصدي للتهديد الذي تفرضه حماس، حيث شدد المتحدث العسكري الإسرائيلي ريتشارد هيشت على النطاق غير المسبوق للهجمات الأخيرة، مؤكدًا أن إسرائيل سترد بقوة.
وقد بدأت إسرائيل بالفعل غارات جوية على غزة وحشدت القوات والدبابات بالقرب من الحدود، بينما قطعت الإمدادات الأساسية مثل الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن القطاع، لكنها قد تواجه خطر رد الفعل الدولي العنيف بسبب النزوح الجماعي للمدنيين والخسائر الكبيرة في الأرواح في غزة.
وسلط المحلل السياسي المقيم في غزة مخيمر أبو سعدة الضوء على التعقيدات التي تكتنف اجتثاث حماس وقارنها بالجهود الدولية في أفغانستان وضد داعش، مشيرًا إلى أن القضاء على المنظمة قد لا يعني بالضرورة القضاء على أيديولوجيتها بالكامل.
صحيفة "وولستريت"