تحول سياسي لافت يجبر إسرائيل على خوض حرب شاملة

في تحول سياسي لافت، انتقلت إسرائيل من سياسة الاحتواء التي اتبعتها لسنوات إلى مهمة القضاء على حركة حماس التي تحكم قطاع غزة، في أعقاب هجومها المباغت بداية الأسبوع الحالي.

وبحسب تقرير لصحيفة "وولستريت"، فقد كان التوجه الإسرائيلي السابق يشتمل على مزيج من الحوافز الاقتصادية والقوة العسكرية للسيطرة على الوضع في غزة وحماية المواطنين الإسرائيليين.

ومع ذلك، فإن الهجمات الأخيرة أجبرت صناع القرار السياسي على إعادة تقييم إستراتيجيتهم، وانتهاج السعي الشامل للقضاء على حماس.

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أكد التزام الحكومة بتوجيه ضربة حاسمة لحماس وقدراتها العسكرية، وهو ما قد يترتب عليه تكاليف بشرية وجيوسياسية.