الحوار الليبي.. جولة مرتقبة في تونس لبحث تشكيل حكومة موحدة

يلتقي ممثلون عن مجلسي النواب والأعلى للدولة في تونس، خلال الأيام المقبلة، لبحث ملف تشكيل حكومة موحدة جديدة، بحسب ما نقله موقع "بوابة الوسط" الليبي عن عضو مجلس النواب الليبي خليفة الدغاري.

وأوضح الدغاري، في تصريحه، أن الاجتماع المرتقب يأتي لتقريب وجهات النظر، والاتفاق على تشكيل حكومة موحدة جديدة، للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وعبّر عن أمله بأن "يكون الاجتماع للاتفاق والوفاق وإنهاء الانقسام والتشظي، والوصول إلى النتيجة المرجوة وتقريب وجهات النظر، وإبعاد التكتلات والمصالح".