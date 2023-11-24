هل أفشلت "طوفان الأقصى" مخططات "حزب الله" لاحتلال الجليل؟

أكد خبير إسرائيلي في تاريخ الشرق الأوسط، أن الحكومة الإسرائيلية قبل "طوفان الأقصى" كانت تقود البلاد نحو الانهيار، وأن وحدات الجيش الإسرائيلي كانت بدورها ستتفكك، ووقتها كانت ميليشيات "حزب الله" ستحتل الجليل، وفق مخطط زمني وضعته بالتعاون مع إيران.

ورأى إن "تسرّع" حماس وزعيمها العسكري، يحيى السنوار، فوَّت تلك الفرصة على ميليشيات حزب الله، ووصف الأمر بأنه "من حُسن حظ إسرائيل" التي أعادت تنظيم صفوفها، وباتت مستعدة لحرب شاملة مع المنظمة اللبنانية.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، اليوم الخميس، أن موقف ميليشيات حزب الله، التي أعلنت، أمس، التزامها بالهدنة المرتقبة، إذا التزمت إسرائيل بها، شكل مفاجأة بالنسبة لدوائر إسرائيلية عديدة؛ إذ لا علاقة للميليشيات اللبنانية بمفاوضات وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الأسرى بين إسرائيل وحماس.

وكان مصدر في حزب الله قد ذكر، أمس، لوسائل إعلام عربية، أن جنوب لبنان "هو جبهة مساندة لقطاع غزة، وتوقف القتال هناك سينسحب على لبنان"، وأشار على أن "المنظمة ستلتزم بالهدنة التي أُعلِن عنها؛ إذا التزمت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي".

ما حدث هو العكس

ووجد الخبير الإسرائيلي، أماتسيا برعام "Amatzia Baram"، أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة حيفا شمال إسرائيل، تفسيرًا لهذا التصريح، وقال إن حزب الله "يريد وقف إطلاق النار بشدة، لأن الأمر لو حدث فإن الميليشيات اللبنانية لن تكون بحاجة إلى مواصلة القتال، وأنه يتعيّن إدراك أنها فُوجئت جراء، السابع من تشرين الأول/ أكتوبر (طوفان الأقصى)، تمامًا مثل إسرائيل"، على حد قوله.

ووفق الخبير الإسرائيلي، الذي تحدث مع "معاريف"، الخميس، فقد "حرص "نصر الله" خلال خطاباته المتلفزة على التأكيد بأن ميليشيات حزب الله ستُقاتل إلى جوار "حماس" ضد إسرائيل، وأنهما في نضال مشترك، ولم يخطر على باله أن "حماس" ستشن هجومًا دون علمه".

ولفت إلى أن خطط حزب الله وإيران كانت ترتكز على أساس أن حماس "هي التي ستنضم للحرب عقب هجوم (يوم الحساب) من جانب حزب الله، وفي الإطار الزمني الذي تحدده المنظمة اللبنانية، وليس العكس".

إسرائيل كانت ستتفكك

وبيَّن أن الخطط كانت تنص على قيام المنظمتين بهجوم متزامن ومنسق، بيد أن زعيم حماس العسكري يحيى السنوار كان متحمسًا لمهاجمة إسرائيل فورًا؛ لعلمه أن حزب الله وإيران ليسا مستعدين للحرب حاليًا، ولم يبلغهما بشأن نيته بشكل مسبق، حيث فاجأهما الهجوم تمامًا مثلما فاجأ الجميع.

ويعتقد "برعام" أن إيران وحزب الله كانا في انتظار اثنين من السيناريوهات قبل أن يشنا الهجوم على إسرائيل، الأول هو أن تبادر إسرائيل بمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، والثاني أن تكتمل المؤشرات على تفكك إسرائيل.

وفسَّر ذلك بقوله إن من أسمَّاهم "أعداء إسرائيل" شاهدوا كيف أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فكَّكَ الدولة والجيش، ولاحظوا مسيرة انهيار الدولة والانقسام بها، مضيفًا أنهما (حزب الله وإيران) ليسا من الحمقى، ويتعقبان إسرائيل يومًا بيوم، على افتراض أنه، من الآن فصاعدًا، (هذا قبل طوفان الأقصى)، سيستغرق الأمر عامًا واحدًا تقريبًا قبل أن تنهار وتتفكك الدولة بالكامل من الداخل، ومعها وحدات الجيش، ووقتها سيهاجمان إسرائيل بينما هي في أضعف وضع يمكن أن تصل إليه.

حماس حرقت أوراق اللعب

ورأى إن حماس "حرقت كل أوراق اللعب"، لأنها حين نفَّذت الهجوم بنجاح (طوفان الأقصى) طلب "السنوار" من أمين عام حزب الله أن ينضم إلى الحرب، بينما تشاور الأخير مع طهران التي أبلغته أنه لا يتعيّن الانضمام بهذه السرعة، وأن هذا ليس هو الوقت المناسب لمهاجمة إسرائيل التي مازالت قوية كما أن جيشها لم يتفكك.

ويعتقد أن "حزب الله "كان في انتظار أن يبادر رئيس الحكومة الإسرائيلية بتفكيك الدولة، ووقتها سيهاجم إسرائيل. ولكن الآن وحين يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، "سيتحقق حلم نصر الله، لأنه من جانب لن يبدو أنه جبان، لأنه لم يشن حربًا واسعة على إسرائيل مثلما تعهد للفلسطينيين، ومن جانب آخر لن يسبب كارثة للبنان"، على حد قول الخبير.

وذهب إلى أن حزب الله حاليًا "يريد أن يُظهِر أنه يساعد حماس، لكن دون الانزلاق لحرب شاملة تُدمِّر لبنان، وأن 80% من سكان لبنان من المسيحيين والمسلمين السُنَّة يُصلُّون كيلا تندلع الحرب".

إسرائيل محظوظة

ومضى قائلًا إن المنظمة اللبنانية "ستستغل وقف إطلاق النار لإرسال عناصرها؛ من أجل إعادة بناء نقاط المراقبة والاقتراب من السياج لإخافة الإسرائيليين من جانب، وجمع المعلومات الاستخبارية من جانب آخر، والتجهيز لحرب حقيقية محتملة، في وقت يقول سكان شمال إسرائيل أنهم غير مستعدين للعودة إلى ديارهم في وضع كهذا، وهم على حق"، كما أشار.

ورأى أيضًا أنه "من حسن حظ إسرائيل أن حزب الله لم يشن حربًا متزامنة مع حماس، لأن إسرائيل كانت ستفقد الجليل في تلك الحالة، ومن حسن حظها أيضًا أنه لم يكن هناك تنسيق بين حماس والمنظمة اللبنانية".

وقال إن إسرائيل، الآن، لديها خيارات عدة، وأن عليها أن تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وألمانيا، عقب نهاية مهمتها في غزة، وبدء مسيرة دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي؛ لإجبار حزب الله على الالتزام بقرار 1701، الصادر العام 2006، والذي أدى إلى وقف حرب لبنان الثانية.