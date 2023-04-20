مدنيون سودانيون يحشدون الدعم عبر الإنترنت في ظل القصف

وعلى غرار الكثير من السودانيين المتحصنين في منازلهم وهم يبتعدون عن النوافذ خشية تعرضهم لإطلاق نار، لجأ مستخدم تويتر مجتبى موسى إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث طلب من أكثر من 200 ألف متابع مشاركة "طلب المساعدة لأي شيء، أدوية، وقود، مواد غذائية ومياه" والمعلومات عن أماكن توافر الاحتياجات.

ومنذ اندلاع المعارك يوم السبت الماضي مع عمليات قصف جوي ومدفعي استهدفت مناطق مكتظة بالسكان، يشعر المدنيون بيأس متزايد في ظل نقص المؤن وانقطاع التيار وشح المياه.

ويحشد سكان كل حي الدعم والتضامن من خلال تويتر تحت وسم #حوجة_الخرطوم، وغيره.

وعلى "واتس آب"، انضم مئات المستخدمين لمجموعة مخصصة لتجميع الموارد حيث ترد رسائل تفطر القلب، فعلى سبيل المثال، تناشد امرأة تدعى خلود الحصول على حليب الأطفال، فيما يبحث هشام عن سيارة تنقله، بينما يطلب مستخدم لم يكشف عن هويته رصيد هاتف من أجل الاتصال بعائلته.

ويقدم آخرون نصائح على غرار ما يجب حمله في الحقيبة المخصصة للهروب، وأي الأطباء يتعين الاتصال بهم أو كيفية التعامل مع نوبات الهلع.

دليل التعامل مع إصابة بالرصاص

ويوم السبت، استيقظ سكان الخرطوم التي كانت تاريخيًا أكثر مدن السودان أمانًا، حتى في أوج الحروب الأهلية التي شهدتها ولايات أخرى، ليجدوا أنفسهم عالقين وسط نزاع دام.

وأمضوا مذاك الأيام الأخيرة من شهر رمضان مختبئين، بينما جابت الدبابات الشوارع واهتزت المباني وغطت سحب الدخان الرمادية المتصاعدة من الحرائق الناجمة عن القتال، سماء المدينة.