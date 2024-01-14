حرب غزة بعد 100 يوم.. مأساة تأبى أن تنتهي

دخلت حرب غزة يومها المئة، الأحد، بعدما اشتعلت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مسببة خسائر لم يشهد التاريخ الحديث مثيلًا لها، إلا في الحربين العالميتين الأولى والثانية.

فيما يلي سرد لأبرز أرقام حصيلة الحرب، وهي ليست مجرد أرقام، بل هي مآسٍ دخلت البيوت الآمنة، وأحاطت بالمدنيين.

الحرب التي اشتعلت بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل، فيما لا يزال الرد على الهجوم موضع جدل، إن كان مناسبًا أو مبالغًا فيه، أودت بزهاء 24 ألف فلسطيني، منهم 10300 طفل، و7100 سيدة، و1049 مسنًّا، بحسب أرقام الجهاز الفلسطيني للإحصاء.

إلى جانب ذلك، قُتل 337 من الطواقم الطبية، و117 صحفيًّا، و209 معلمين، و148 موظفًّا في وكالة (أونروا)، و45 من كوادر الدفاع المدني.

ولم يزل 7 آلاف مفقودٍ بلا مصير معروف، منهم 4700 طفل وامرأة.