اقتحام جديد للأقصى ومسيرة استفزازية قرب الحرم الإبراهيمي
اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، فيما جابت مسيرة كبيرة لمستوطنين آخرين، الحارات العربية القريبة من الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.
ودخل المستوطنون باحات الأقصى بحجة السياحة، من جهة "باب المغاربة" المخصص للسياح الأجانب وهو الباب الوحيد الذي تشرف عليه الشرطة الإسرائيلية.
وقاد الحاخام المتطرف وعضو الكنيست السابق، يهودا غليك، اقتحاما لمجموعة من المستوطنين، منهم طلبة مدارس دينية وعسكرية.
وتلقى المستوطنون، من الحاخام غليك شروحات حول "الهيكل" المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسًا تلمودية خلال جولاتهم في باحات الأقصى.
وكانت الشرطة الإسرائيلية عززت من انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، ودققت في البطاقات الشخصية وضيقت على الداخلين إلى المسجد، لتأمين اقتحامات المستوطنين.
وقال أحد حراس الأقصى لـ "إرم نيوز"، إن المستوطنين كثفوا من اقتحاماتهم للمسجد الأقصى بشكل ملحوظ منذ تولي الحكومة الإسرائيلية الحالية زمام الأمور.
وأضاف أن الاقتحامات باتت تتكرر في فترات السياحة، ولأول مرة يومي الجمعة والسبت، على حد قوله.
وفي سياق منفصل، جابت مسيرة كبيرة لمستوطنين يهود، اليوم الإثنين، الحارات العربية القريبة من الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.
ورفع المستوطنون خلال المسيرة الأعلام الإسرائيلية، وهتفوا بعبارات ضد الوجود العربي والإسلامي بالخليل.
وأدى المشاركون في المسيرة رقصات تلمودية ودينية عند مداخل الحارات العربية، التي مروا بها وصولًا إلى الحرم الإبراهيمي.