اقتحام جديد للأقصى ومسيرة استفزازية قرب الحرم الإبراهيمي

اقتحم عشرات المستوطنين اليهود، اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية، فيما جابت مسيرة كبيرة لمستوطنين آخرين، الحارات العربية القريبة من الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل.

ودخل المستوطنون باحات الأقصى بحجة السياحة، من جهة "باب المغاربة" المخصص للسياح الأجانب وهو الباب الوحيد الذي تشرف عليه الشرطة الإسرائيلية.

وقاد الحاخام المتطرف وعضو الكنيست السابق، يهودا غليك، اقتحاما لمجموعة من المستوطنين، منهم طلبة مدارس دينية وعسكرية.

وتلقى المستوطنون، من الحاخام غليك شروحات حول "الهيكل" المزعوم، ونفذوا جولات استفزازية، وأدَّوا طقوسًا تلمودية خلال جولاتهم في باحات الأقصى.