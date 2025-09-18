انهيار صحي كامل.. منظمات حقوقية تطلق النداء الأخير بشأن غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم الخميس، إن المستشفيات المكتظة في قطاع غزة على وشك الانهيار وتصاعد العنف يعيق الوصول إليها.

وحذّر غيبريسوس من التوغل العسكري وأوامر الإخلاء في شمال غزة حيث سيؤديان لموجات نزوح جديدة.

وأضاف أن المصابين وذوي الإعاقة لا يستطيعون الانتقال لأماكن آمنة؛ ما يعرضهم لخطر جسيم.، داعيًا لوضع حد فوري لهذه الظروف اللاإنسانية ووقف إطلاق النار.

وفي سياق متصل، دعت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لوقف فوري لإطلاق النار بغزة.

وأكدت الوكالة أنه يجب التركيز على وقف إطلاق نار فوري في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية، مطالبة بالسماح لفرقها بإدخال المساعدات وتوزيعها بأمان على نطاق واسع.

وفي غضون ذلك، أعلنت مصادر طبية، فجر اليوم الخميس، "مقتل 99 مواطنًا في مجازر ارتكبها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 77 قتيلًا في شمال القطاع".

وذكرت المصادر أن 48 قتيلًا وصلوا إلى مستشفى الشفاء، و20 قتيلًا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و6 قتلى إلى مستشفى القدس، و3 قتلى إلى مستشفى السرايا، و3 قتلى إلى مستشفى العودة، وقتيل إلى مستشفى شهداء الأقصى، و18 قتيلًا إلى مستشفى ناصر.