السعودية توجه بتسيير جسر جوي لمساعدة ضحايا زلزال المغرب
وجهت السعودية، السبت، بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة لضحايا زلزال المغرب المدمر.
وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير جسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية المتنوعة؛ للتخفيف من آثار الزلزال الذي ضرب المغرب، مؤخرًا.
ونقلت الوكالة عن المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة قوله إن المساعدات تأتي انطلاقًا من حرص العاهل السعودي وولي عهده على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعب المغربي، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي تسبب بوقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة.
وأشار الربيعة إلى أنه سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي، بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية، وإنقاذ المحتجزين والمتضررين من الزلزال.