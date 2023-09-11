السعودية توجه بتسيير جسر جوي لمساعدة ضحايا زلزال المغرب

ونقلت الوكالة عن المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله الربيعة قوله إن المساعدات تأتي انطلاقًا من حرص العاهل السعودي وولي عهده على الوقوف إلى جانب المتضررين من أبناء الشعب المغربي، والتخفيف من آثار الزلزال المدمر، الذي تسبب بوقوع خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات في المملكة المغربية الشقيقة.

وأشار الربيعة إلى أنه سيجري إرسال فريق البحث والإنقاذ السعودي من المديرية العامة للدفاع المدني، وفرق من هيئة الهلال الأحمر السعودي، بقيادة مركز الملك سلمان للإغاثة، للمشاركة في الأعمال الإغاثية والإنسانية، وإنقاذ المحتجزين والمتضررين من الزلزال.