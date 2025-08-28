روسيا: مهتمون بمحادثات السلام لكننا سنواصل ضرب أوكرانيا
logo
العالم العربي

الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة أُطلِقت من اليمن

الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة أُطلِقت من اليمن
إسرائيل تطلق صاروخا لاعتراض جسم طائرالمصدر: yandex.com
إرم نيوز
إرم نيوز
28 أغسطس 2025، 10:19 ص

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، بعد أن دوّت صفارات الإنذار في بعض بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة. وفق وكالة "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة

القبة الحديدية تعترض مقذوفا حوثيا في وقت سابق

الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة يمنية فوق غلاف غزة (فيديو)

وجاء في بيان عسكري، "عقب دويّ صفارات الإنذار بسبب تسلّل طائرة معادية قبل قليل في المجتمعات القريبة من قطاع غزة، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي بنجاح طائرة دون طيار أُطلقت من اليمن".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوبي إسرائيل، تطلق ميليشيا الحوثي باستمرار صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية، يتمّ اعتراض معظمها.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC