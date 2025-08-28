الجيش الإسرائيلي يعترض مسيرة أُطلِقت من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه اعترض طائرة مسيّرة أُطلقت من اليمن، بعد أن دوّت صفارات الإنذار في بعض بلدات إسرائيلية قريبة من قطاع غزة. وفق وكالة "فرانس برس".

وجاء في بيان عسكري، "عقب دويّ صفارات الإنذار بسبب تسلّل طائرة معادية قبل قليل في المجتمعات القريبة من قطاع غزة، اعترض سلاح الجو الإسرائيلي بنجاح طائرة دون طيار أُطلقت من اليمن".

ومنذ بدء الحرب في قطاع غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إثر هجوم غير مسبوق شنّته حركة حماس على جنوبي إسرائيل، تطلق ميليشيا الحوثي باستمرار صواريخ بالستية وطائرات مسيّرة باتجاه الدولة العبرية، يتمّ اعتراض معظمها.