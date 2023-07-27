مقتل طفل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في قلقيلية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن طفلاً فلسطينياً لقي حتفه بعد إصابته برصاص قوات إسرائيلية في مدينة قلقيلية بالضفة الغربية.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن مواجهات اندلعت بعدما اقتحمت قوات إسرائيلية حيا في المدينة. وأوضحت الوزارة أن القتيل يبلغ من العمر 14 عاما.

وقال سكان إن مجموعة من الشبان الفلسطينيين قاموا برشق القوات بالحجارة. وتصاعد العنف في الضفة الغربية خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية وسط تزايد المداهمات التي تشنها إسرائيل والهجمات التي ينفذها فلسطينيون في الشوارع فضلا عن اعتداءات المستوطنين اليهود على القرى الفلسطينية.