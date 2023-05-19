الأمم المتحدة: أكثر من مليون لاجئ بسبب الأزمة السودانية

أعلن متحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الجمعة، أن أكثر من مليون شخص نزحوا بسبب القتال الدائر في السودان.

وقال ماثيو سولتمارش، في إفادة صحفية بجنيف، إن الرقم يشمل حوالي 843 ألف نازح في الداخل ونحو 250 ألفا فروا إلى خارج البلاد.

وحصد القتال في السودان الذي اندلع في منتصف نيسان/أبريل الماضي بين الجيش وقوات الدعم السريع، أرواح مئات الأشخاص، وتسبب في أزمة إنسانية تهدد بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع.