إصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار وسط الضفة الغربية
أصيب 3 مستوطنين، أحدهم في حالة خطرة، اليوم الأحد، من جراء عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة جنوب مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية.
وأفاد شهود عيان بأن "مركبة مسرعة وصلت مفرق (غوش عتصيون) عند مدخل مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية، حيث أطلق سائقها النار على عدد من المستوطنين المتواجدين عند التقاطع المؤدي إلى مستوطنات الخليل، فيما لاذ المنفذ بالفرار من المكان".
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "مركبة مسرعة نفذت عملية إطلاق النار جنوب شرق مدينة بيت لحم، وانسحبت من المكان".
من جهتها، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم"، إنه "تم نقل مصاب بجروح خطيرة في عملية إطلاق النار عند حاجز تقوع إلى مستشفى شعاري تسيديك بمدينة القدس وحالته الصحية غير مستقرة".
وأعلنت مصادر إعلامية إسرائيلية عن إصابة اثنين اخرين من الإسرائيلين المتواجدين في مكان عملية إطلاق النار.
وتشهد المنطقة الجنوبية لمدينة بيت لحم الفلسطينية انتشارا واسعا للجيش الإسرائيلي وقوات الامن التي هرعت لمكان العملية وبدأت بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة بحثا عن منفذ العملية.