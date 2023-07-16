إصابة 3 مستوطنين في إطلاق نار وسط الضفة الغربية

أصيب 3 مستوطنين، أحدهم في حالة خطرة، اليوم الأحد، من جراء عملية إطلاق نار من مركبة مسرعة جنوب مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية.

وأفاد شهود عيان بأن "مركبة مسرعة وصلت مفرق (غوش عتصيون) عند مدخل مدينة بيت لحم وسط الضفة الغربية، حيث أطلق سائقها النار على عدد من المستوطنين المتواجدين عند التقاطع المؤدي إلى مستوطنات الخليل، فيما لاذ المنفذ بالفرار من المكان".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "مركبة مسرعة نفذت عملية إطلاق النار جنوب شرق مدينة بيت لحم، وانسحبت من المكان".