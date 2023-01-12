مصر.. السجن المؤبد لمتهمين في "أحداث مسجد الفتح" و"داعش بولاق"

قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المصرية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 سنة لـ 4 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 20 آخرين، في أحداث "مسجد الفتح" برمسيس.

كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات لمتهم، و5 سنوات لحدث، وعدم مسؤولية أحد المتهمين عن أفعاله وأمرت بإيداعه بإحدى دور الصحة النفسية، واعتبرت الحكم الصادر ضد متهميْنِ لازال قائمًا في ذات القضية.

وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين للمحاكمة، لاتهامهم بـ"ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح برمسيس وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية".