مصر.. السجن المؤبد لمتهمين في "أحداث مسجد الفتح" و"داعش بولاق"
قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة الجنايات المصرية، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمتهم، والمشدد 15 سنة لـ 4 متهمين، والمشدد 10 سنوات لـ 20 آخرين، في أحداث "مسجد الفتح" برمسيس.
كما قضت المحكمة بالسجن لمدة 5 سنوات لمتهم، و5 سنوات لحدث، وعدم مسؤولية أحد المتهمين عن أفعاله وأمرت بإيداعه بإحدى دور الصحة النفسية، واعتبرت الحكم الصادر ضد متهميْنِ لازال قائمًا في ذات القضية.
وأحالت النيابة العامة المصرية المتهمين للمحاكمة، لاتهامهم بـ"ارتكاب جرائم تدنيس جامع الفتح برمسيس وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية".
كما وجهت لهم تهم "التجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر، وهي الجرائم التي جرت على مدى يومي 16 و17 أغسطس / آب العام 2013".
كما قضت الدائرة الثانية بمحكمة أمن الدولة طوارئ بالسجن المؤبد لـ 7 متهمين، والمشدد 15 سنة لـ 3، وبراءة متهم، ووضع المتهمين على قوائم الإرهاب بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"داعش بولاق".
ووجهت النيابة المصرية للمتهمين، بأنهم في غضون الفترة من 2014 حتى 22 فبراير/ شباط 2021، تولى متهم قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالي، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وانضم المتهمون الآخرون لتلك الجماعة ومولوها مع علمهم بأغراضها.