تحذير أمريكي لإسرائيل من "ضرر استراتيجي كبير" لسمعتها بسبب حرب غزة

كشفت وثيقة حصلت عليها "الإذاعة الوطنية العامة" الأمريكية، عن تولد شعور بالقلق لدى إدارة الرئيس بايدن من ارتكاب إسرائيل "خطأ استراتيجياً كبيراً" في حربها على غزة.

وينبع القلق الأمريكي حيال سمعة إسرائيل من إنكار الأخيرة "الضرر الكبير الذي قد يلحق بالأجيال" بسمعة تل أبيب في جميع أنحاء العالم بسبب حرب غزة، بحسب مذكرة صادرة عن الخارجية الأمريكية.

وبحسب الإذاعة، صرح مساعد وزير الخارجية بيل روسو، لنظرائه في وزارة الخارجية الإسرائيلية، خلال اتصال هاتفي، يوم 13 آذار/مارس أن كلا البلدين يواجهان "مشكلة مصداقية كبيرة".

وأرجع المسؤول الأمريكي تلك المشكلة إلى أن الجيش الإسرائيلي "لا يحظى بشعبية" خلال الهجوم على غزة، وفقاً لقراءة أمريكية للمحادثة.

وتقول المذكرة: "يبدو أن الإسرائيليين غافلين عن حقيقة أنهم يواجهون "ضرراً كبيراً" لسمعتهم، ربما على مدى الأجيال، ليس فقط في المنطقة ولكن في أماكن أخرى من العالم".

وتضيف: "نحن نشعر بالقلق من أن الإسرائيليين يضيعون الغابة من أجل الأشجار ويرتكبون خطأ استراتيجياً كبيراً في شطب سمعتهم".