"الدفاع السورية" تمهل مقاتلي العشائر لمغادرة السويداء
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"الدفاع السورية" تمنح مقاتلي العشائر مهلة لمغادرة السويداء

"الدفاع السورية" تمنح مقاتلي العشائر مهلة لمغادرة السويداء
مقاتلون من عشائر بدوية المصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
18 يوليو 2025، 10:59 م

ذكرت وسائل إعلام سورية، السبت، أن وزارة الدفاع أمهلت مقاتلي العشائر البدوية حتى فجر السبت لمغادرة محافظة السويداء.

وأشارت تلك الوسائل إلى أن الوزراة طالبت من مقاتلي العشائر تسليم السلاح الذي استولوا عليه من مستودعات تابعة لمجموعات مسلحة في السويداء. 

من المتوقع أن تدخل دخول قوات من وزارتي الأمن والدفاع إلى السويداء لفض الاشتباك صباح اليوم السبت.

وفي سياق متصل، نقلت قناة الإخبارية السورية عن مصدر بوزارة الداخلية، إن  الأمن الداخلي يمنع دخول أي أرتال مسلحة باتجاه مدينة السويداء عبر طريقي دمشق ودرعا.

وكانت الرئاسة السورية قد دعت جميع الأطراف في السويداء والجنوب السوري إلى "ضبط النفس وتغليب صوت العقل"، مبينة أنها تعمل على إرسال قوة متخصصة لضبط الاشتباكات وحل النزاع.

 وقالت الرئاسة في بيان، مساء الجمعة، نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنها "تبذل جهوداً حثيثة لإيقاف الاقتتال، وضبط الانتهاكات التي تهدد أمن المواطنين وسلامة المجتمع".

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