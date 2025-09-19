أمريكا: قتلنا عضو "داعش" في سوريا عمر عبد القادر

نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية "سينتكوم" غارة في سوريا أسفرت عن مقتل "عنصر بارز في تنظيم داعش كان يُشكل تهديدًا مباشرًا للأراضي الامريكية"، وفق ما أعلنته في بيان على منصة إكس.

وجاء في البيان: "كان عمر عبد القادر عضواً في داعش يسعى بنشاط لمهاجمة الولايات المتحدة. مقتله يعرقل قدرة التنظيم الإرهابي على التخطيط وتنفيذ هجمات مستقبلية تُهدد المواطنين الأمريكيين وشركاءنا".

وقال الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأمريكية: "لن نتهاون في ملاحقة الإرهابيين الذين يسعون لمهاجمة الولايات المتحدة أو قواتنا أو حلفائنا وشركائنا في الخارج".

وأضاف: "أُشيد بجهود مقاتلينا المهرة وكل من دعمهم خلال هذه المهمة"، بحسب البيان.