مسؤول إسرائيلي: حماس لديها ما يكفي من الرهائن لتمديد الهدنة

قال مسؤول مشارك في عملية التفاوض، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل تعتقد أن حماس لديها ما يكفي من الرهائن من النساء والأطفال لتمديد الهدنة الحالية في غزة يومين أو ثلاثة أيام أخرى.

وأضاف المسؤول: "نعلم من قائمة النساء والأطفال بحقيقة أن هناك رهائن آخرين تحتجزهم حماس بما يسمح بيومين إضافيين على الأقل، وربما ثلاثة أيام".

ومضى يقول: "أي اتفاق إضافي سيكون مشروطا في المقام الأول بالإفراج عمن بقي من هؤلاء النساء والأطفال، ولن نتفاوض على اتفاقيات تالية قبل ذلك".

وأدلى المسؤول بهذا التصريح في اليوم الأخير من تمديد مدته يومان لهدنة تم الاتفاق عليها للسماح بتبادل رهائن لدى حماس بمحتجزين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وقال المسؤول: "نحن بالطبع مستعدون تماما لاستئناف القتال لكننا نفضل الاستمرار".

وأضاف أنه من المتوقع أن تطلق حماس، اليوم الأربعاء، سراح عشرة رهائن إسرائيليين، ورهينتين أخريين يحملان الجنسيتين الإسرائيلية والروسية، يتم إطلاق سراحهما بموجب اتفاق منفصل بين حماس وروسيا.