سوريا.. مقتل 53 شخصا في هجوم لداعش بريف حمص
قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية، اليوم الجمعة، إن 53 شخصا قتلوا في هجوم لداعش جنوب شرق مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.
وأشارت الوكالة إلى أن القتلى كانوا يجمعون الكمأة أثناء الهجوم عليهم.
ونقلت الوكالة عن "مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني" وليد عودة قوله إن جثامين 53 قتيلا "وصلت إلى المشفى، حيث تبين بعد الكشف عليها أن الوفاة ناتجة عن طلقات نارية بالرأس".
وأشار إلى "وجود خمس إصابات مختلفة نتيجة تعرضهم لشظايا في كامل أنحاء الجسم، حيث أجريت لهم الإسعافات اللازمة بمشفى تدمر وتم نقلهم إلى مشافي حمص".
ونقلت عن أحد الناجين أن "عناصر داعش قاموا بحرق سيارات المواطنين في الموقع".