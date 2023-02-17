سوريا.. مقتل 53 شخصا في هجوم لداعش بريف حمص

ونقلت الوكالة عن "مدير الهيئة العامة لمشفى تدمر الوطني" وليد عودة قوله إن جثامين 53 قتيلا "وصلت إلى المشفى، حيث تبين بعد الكشف عليها أن الوفاة ناتجة عن طلقات نارية بالرأس".

وأشار إلى "وجود خمس إصابات مختلفة نتيجة تعرضهم لشظايا في كامل أنحاء الجسم، حيث أجريت لهم الإسعافات اللازمة بمشفى تدمر وتم نقلهم إلى مشافي حمص".

ونقلت عن أحد الناجين أن "عناصر داعش قاموا بحرق سيارات المواطنين في الموقع".