اغتيال العاروري يرفع احتمالات اتساع رقعة الحرب
أثار اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري عددًا من التساؤلات، وأبرزها ما يتعلق بالرد المرتقب، والتداعيات المترتبة على ذلك.
وقال الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، الدكتور رامي الخليفة العلي، إن عملية اغتيال العاروري داخل لبنان، ستؤدي إلى عدة نتائج منها أن تكون بداية لسلسلة إسرائيلية من اغتيالات لقادة حماس.
كذلك من المتوقع خروج الصراع الحالي في قطاع غزة والحدود بين إسرائيل ولبنان إلى مساحات أكبر، وفق تقديرات العلي الذي يتوقع أن يكون هناك رد من ميليشيات حزب الله، وحماس، ضد الجيش الإسرائيلي، ما يؤدي إلى زيادة التوتر خلال الأيام المقبلة.
ويشير العلي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن "حزب الله ملتزم بقواعد الاشتباك، ولا يريد الدخول في مواجهة شاملة ضد إسرائيل بعد اغتيال العاروري، لكن يمكن لقواعد الاشتباك أن تتغير دون الوصول إلى مواجهة متفلتة".
لكن الباحث يرى أنه "رغم انخراط حزب الله في مناوشات ضد الجيش الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية للبنان، إلا أن مصلحته تقتضي عدم الدخول في حرب موسعة مع إسرائيل، لأن هذا التوقيت بالذات سيضر بالحزب ومصالحه، حيث يعرف مسبقًا أنه سيتلقى ردًا قويًا من تل أبيب".
تداعيات وتوتر
من جهتها، قالت الباحثة المختصة في الشأن الدولي والإرهاب، رشا عمار، إن "اغتيال العاروري، سيكون له العديد من التداعيات السياسية والميدانية في ضوء التوتر المتزايد بين حزب الله وإسرائيل من جهة، وتل أبيب وحماس من جهة أخرى".
وأوضحت الباحثة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "العملية تُعدُّ ضربة مزدوجة لحزب الله وحماس، لاستهداف العاروري ومَن معه داخل الضاحية الجنوبية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله".
ولفتت إلى أن "العملية ستزيد مستوى التوتر بين إيران وإسرائيل، الذي بلغ ذروته وسط تبادل العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية، والضربات الحوثية المستمرة للملاحة الدولية في البحر الأحمر".
وقد تتحول هذه التهديدات المباشرة إلى حرب إقليمية واسعة، ربما تكون الولايات المتحدة طرفًا فيها، لذلك هناك احتمالات بتصعيد محتمل خاصة في ضوء رد الفعل السريع لحزب الله باستهداف مواقع وجنود إسرائيليين، وإعلان حماس وقف مباحثات الهدنة، وفق تقدير الباحثة.
وتابعت الباحثة: "يبدو أن إسرائيل قد بدأت مرحلة جديدة من الحرب تعتمد على العودة إلى سياسة الاغتيالات والعمليات النوعية لاستهداف عناصر حماس، وهو ما أعلنه مستشار الأمن الأمريكي، جاك سوليفان، أثناء زيارته إلى تل أبيب، الشهر الماضي، الأمر الذي يجعل واشنطن طرفًا مباشرًا حال تصعيد الأزمة".
وعن أهداف إسرائيل من العملية، ترى الباحثة أن "تل أبيب لم تحقق هدفًا كبيرًا باغتيال العاروري، داخل لبنان، مقارنة بجملة التداعيات الخطيرة المترتبة على ذلك".
ضربة قوية لحماس
بدوره، قال الباحث في المنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية، مصطفى النعيمي، أن "اغتيال العاروري ضربة قوية لحركة حماس، ويُعدّ خرقًا أمنيًّا كبيرًا في معقل ميليشيات حزب الله اللبنانية في الضاحية الجنوبية من لبنان، ما يشير إلى إحداث تغير كلي في الوضع الحالي".
ولفت إلى أن "إيران ستستثمر في الحالة الراهنة لفرض نوع جديد من الاشتباك يفضي إلى تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى، في ظل عدم تبلور الرؤية الدولية بشأن إنهاء أزمة فلسطين".
وأردف النعيمي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "الفترة المقبلة قد تشهد تصعيدًا تدريجيًّا بين الجانبين الإسرائيلي والإيراني، وربما تشترك قوى أخرى في مناصرة حزب الله حال وقوع الحرب".
"لكن إسرائيل لن تترك حزب الله إذا قامت عناصره بعمليات استهداف، ردًّا على الاغتيال، وقد تشهد الحدود اللبنانية مزيدًا من الضربات الإسرائيلية التي سيدفع ثمنها الشعب اللبناني"، وفق النعيمي.
وبشأن إمكانية دخول حزب الله في المعركة ضد إسرائيل، أوضح أن "محور إيران برمته لا يرغب في إشعال فتيل الحرب، لكنه حاضر بقوة في المشهد"، على أساس أن "غالبية الضربات كانت بهدف الدفاع وليس الهجوم، وهذا يعني أن المنطقة برمتها مرشحة للاشتعال في أي لحظة في ظل ضبابية وضع المنطقة العربية أمام التصعيد الحالي".
مصير السنوار والضيف
في الإطار ذاته، رأت الكاتبة والباحثة السياسية جميلة أبوشنب أن "قتل العاروري ضربة موجعة لحركة حماس في ظل إخفاق حكومة نتنياهو، في الوصول إلى قيادات الحركة في غزة، ومن بينهم يحيى السنوار ومحمد الضيف".
وأشارت الباحثة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن "العملية الإسرائيلية في لبنان خطوة استفزازية لحزب الله ومحاولة لاستدراجه إلى حرب حقيقية يسعى من خلالها نتنياهو إلى إقناع الرأي العام بأن مستقبل إسرائيل في خطر".
واستدركت: "لكن حزب الله لا يملك قرار الحرب ولا قرار فتح جبهة لبنان، على أساس أنه يعود إلى إيران، لذلك لن يدخل حربًا بعد اغتيال العاروري، وستبقى المناوشات على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وهو ما تريده طهران للاستثمار في أزمة غزة، من خلال تحريك أذرعها في المنطقة دون أن تخرج الأمور عن السيطرة.
واعتبرت أن "ما تقوم به إيران، هدفه إطلاق رسائل إلى الغرب والولايات المتحدة بأنها مؤثر إقليمي قوي، وأنها قادرة على إلحاق أضرار بالاقتصاد العالمي وزعزعة منطقة الشرق الأوسط، لرفع سقفها التفاوضي مع واشنطن بشأن برنامجها النووي والعقوبات المفروضة عليها في المستقبل، وفق بوشنب.
ضغوط إسرائيلية داخلية
أما الإعلامي والمحلل السياسي من باريس، مصطفى الطوسة، فيقول إن "الضربة الإسرائيلية محاولة واضحة المعالم لجر حزب الله للدخول في المعركة، بعد وصول نتنياهو إلى باب مسدود في إدارته لحرب غزة"، مؤكدًا أن "هناك معارضة داخلية إسرائيلية لطريقة تعامله مع الحرب، وعدم الوصول إلى الرهائن، والتداعيات الكبيرة التي لحقت بالمجتمع الإسرائيلي".
ولفت الطوسة، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن "هناك ضغوطًا داخلية على نتنياهو لكي يجد حلًا في أقرب وقت لحرب غزة، إلى جانب ضغوط أخرى تمارسها الإدارة الأمريكية لإقناعه بالتوجه إلى الحل السلمي للحرب التي تراها بعض الدول الأوروبية حربًا عبثية".
ورغم مساعي نتنياهو لإدخال الجميع في الحرب لحماية مستقبله من القضايا التي تلاحقه، فإن جميع المؤشرات توحي بأن جميع الأطراف لا تريد الدخول في المعركة، وفق تقدير الطوسة.
ويُعدُّ مقتل العاروري في بيروت الضربة الأولى في حملة الاغتيالات في الخارج التي توعد بها المسؤولون الإسرائيليون منذ عدة أشهر.
عمليات نوعية
الباحث السياسي المتخصص في العلاقات الدولية، إيهاب نافع، قال إن "توقيت اغتيال العاروري، والنطاق الجغرافي للعملية، يؤكدان أنها ضربة مزدوجة لحماس وحزب الله"، لافتًا إلى أن "الضربة ستزيد من تعقيد المواجهة بين إسرائيل وحماس من جهة، وستفتح جبهة جديدة مع حزب الله".
وأوضح نافع، في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن "حزب الله لن يوسع قواعد الاشتباك ويفتح كامل الجبهة اللبنانية، بل سيكتفي بتوجيه عدة ضربات نوعية ضد قوات الجيش الإسرائيلي، في ظل إعلان إيران عدم خوض المعركة".
وأشار نافع إلى أن "التطورات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة بسحب عدد من الألوية العسكرية للخروج من نطاق الحرب المشتعلة، تهدف إلى شن عمليات نوعية، مع تعطيل عودة الفلسطينيين إلى منازلهم في شمال غزة، لاستكمال السيطرة على القطاع".
ولفت إلى أن "الحرب المقبلة ستعتمد على معلومات أكثر دقة وعمليات نوعية موجهة لأهداف كبيرة وفتح سيناريو الاغتيالات مرة أخرى، لكن هذا الأمر سيؤدي إلى استهداف الجنود الإسرائيليين بنحو مكثف".