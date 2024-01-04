اغتيال العاروري يرفع احتمالات اتساع رقعة الحرب

أثار اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري عددًا من التساؤلات، وأبرزها ما يتعلق بالرد المرتقب، والتداعيات المترتبة على ذلك.

وقال الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، الدكتور رامي الخليفة العلي، إن عملية اغتيال العاروري داخل لبنان، ستؤدي إلى عدة نتائج منها أن تكون بداية لسلسلة إسرائيلية من اغتيالات لقادة حماس.

كذلك من المتوقع خروج الصراع الحالي في قطاع غزة والحدود بين إسرائيل ولبنان إلى مساحات أكبر، وفق تقديرات العلي الذي يتوقع أن يكون هناك رد من ميليشيات حزب الله، وحماس، ضد الجيش الإسرائيلي، ما يؤدي إلى زيادة التوتر خلال الأيام المقبلة.

ويشير العلي، في تصريح لـ"إرم نيوز"، إلى أن "حزب الله ملتزم بقواعد الاشتباك، ولا يريد الدخول في مواجهة شاملة ضد إسرائيل بعد اغتيال العاروري، لكن يمكن لقواعد الاشتباك أن تتغير دون الوصول إلى مواجهة متفلتة".

لكن الباحث يرى أنه "رغم انخراط حزب الله في مناوشات ضد الجيش الإسرائيلي على الجبهة الجنوبية للبنان، إلا أن مصلحته تقتضي عدم الدخول في حرب موسعة مع إسرائيل، لأن هذا التوقيت بالذات سيضر بالحزب ومصالحه، حيث يعرف مسبقًا أنه سيتلقى ردًا قويًا من تل أبيب".