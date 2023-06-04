"أحد رئاسي" في لبنان.. المعارضة تدعم ترشح أزعور ومعوض ينسحب لصالحه
سحب المرشح لانتخابات الرئاسة اللبنانية ميشال معوض ترشحه لصالح مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في خطوة كانت مرتقبة، ترافقت مع إعلان قوى المعارضة، بشكل منفصل، دعمها لترشح أزعور، في مواجهة المرشح سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله، وحركة أمل، وقوى أخرى.
ومساء اليوم الأحد، اجتمع في دارة النائب معوض 32 نائبًا يمثلون القوات اللبنانية، وحزب الكتائب، ونواب مستقلون وتغييريون، فيما غاب نواب التيار الوطني الحر.
وخلُص اللقاء إلى بيان مشترك تلاه النائب التغييري مارك ضو، أعلن فيه عن التوصل إلى التقاطع على اسم أزعور"كمرشح وسطي غير استفزازي لأي فريق، ويمتلك مواصفات مهنية وسياسية، ويتمتع بفرصة لمساعدة لبنان".
ودعا البيان المشترك النواب، وعلى رأسهم رئيس المجلس نبيه بري، "إلى الالتئام في جلسة واجبة الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية"، وبحسب النائب ضو، فإن أزعور يمتلك 65 صوتًا.
واقتضى التقاطع عند اسم "أزعور" سلسلة من المفاوضات الصعبة، تولاها بشكل رئيس حزب الكتائب، للحؤول دون وصول مرشح " الممانعة" سليمان فرنجية.
وقالت مصادر مواكبة إن هذه المفاوضات واجهت انعدام الثقة بين القوى المسيحية الأكثر تمثيلًا، أي القوات اللبنانية، والتيار الوطني الحر.
وكان رئيس التيار جبران باسيل أول من أعلن "التقاطع" عند اسم أزعور، مستبقًا اللقاء في دارة معوض.
وقال باسيل، ليل أمس السبت، في مناسبة للتيار بحضور الرئيس السابق ميشال عون: "صار معروفًا أننا تقاطعنا مع كتل نيابية أخرى على اسم جهاد أزعور من بين أسماء أخرى مناسبة وغير مستفزة، وهذا التقاطع هو تطور إيجابي ومهم".
وأضاف أن "الظروف الحالية لا تسمح بوصول رئيس للجمهورية من التيار، وهمنا وصول رئيس جمهورية يناسب المرحلة".
فيما جاءت إشارة "باسيل" إلى أن الآخرين اختاروا اسمًا من بين عدد من الأسماء قدمها التيار، وليس العكس، وكان لافتًا أكثر قوله إنه "يجب التقاطع على أكثر من اسم لمزيد من المرونة، فالتقاطع على اسم هو إنجاز ضروري، ولكن هل هو كافٍ لانتخاب الرئيس؟ كلا، لأن المطلوب أيضًا التوافق مع الفريق الآخر دون تحدّيه".
وهذا ما فسره المراقبون بأنه دعم منقوص من جانب "باسيل" لترشح أزعور.
وعلى خط البطريركية المارونية، أوفد البطريرك الراعي المطران بولس عبد الساتر للقاء أمين عام "حزب الله" حسن نصرالله.
وقال بيان للمكتب الإعلامي للصرح البطريركي إن اللقاء يأتي "في إطار المشاورات والاتصالات التي بدأها مع الأطراف كافة تسهيلًا لإتمام الاستحقاق الرئاسي، وإنهاء الفراغ القاتل في سدة الرئاسة الأولى".
وفي عظة الأحد، سأل الراعي: "لو يستحضر المسؤولون الله بعد مضي 8 أشهر على فراغ سدة الرئاسة، وأمام الانهيار الكامل سياسيًا واقتصاديًا وماليًا واجتماعيًا، لسارعوا إلى التفاهم والتوافق على انتخاب رئيس يحتاجه لبنان في الظروف الراهنة".
وقال الراعي: "نبارك كل خطوة في هذا الاتجاه"، بعيدًا عن المقولة البغيضة: "غالب ومغلوب" بين أشخاص أو بين مكونات البلاد.
في موازاة ذلك، استمر "الثنائي الشيعي على مواقفهما من (تقاطع) المعارضة عند اسم أزعور، وأدرجاه في خانة المناورة إياها التي كانت سمة ترشح ميشال معوض في إحدى عشرة جلسة انتخابية سابقة.
وقال النائب عن "حزب الله"، حسن فضل الله، إنه "لا أمل لهم ولمرشحهم الجديد في لعبتهم المكشوفة"، مضيفًا أنهم "يحاولون الاستقواء بالخارج وتهديداته بالعقوبات".
وأوضح "فضل الله" أن الدعوة لجلسة انتخاب هي صلاحية منوطة برئيس المجلس، "ولا يمكن لجملات التحريض والضغوط أن تنال منها أو تمس بها".
لكن مصادر المعارضة تؤكد أن الرئيس نبيه بري محكوم بالدعوة إلى عقد جلسة جديدة بعد انقطاع دام إلى عدة أشهر، وتتوقع أن يشهد، الأسبوع المقبل، انشغالًا على صعيد الملف الرئاسي لجهة الجلسة المأمولة، أو لجهة تبيان واحتساب الأطراف كل من موقعها لعدد الأصوات التي يمكن أن ينالها المرشحان أزعور وفرنجية.
وتشير مصادر سياسية متابعة إلى أنه بمعزل عن توافق المعارضة، فإن أسماء كثيرة في عدادها لم تحسم خيارها بالنسبة لترشيح "أزعور" دون أن يعني ذلك أنها تؤيد فرنجية، لذا فإن خيار الورقة البيضاء يبدو متقدمًا في هذا المعنى.
ولا تخفي المصادر الخشية من تعذّر حصول المتنافسين على أرجحية الأصوات التي ستمكنهما من الفوز، الأمر الذي يعني خلطًا جديدًا للأوراق، ومعه ظهور حسابات جديدة.