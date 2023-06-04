"أحد رئاسي" في لبنان.. المعارضة تدعم ترشح أزعور ومعوض ينسحب لصالحه

سحب المرشح لانتخابات الرئاسة اللبنانية ميشال معوض ترشحه لصالح مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، في خطوة كانت مرتقبة، ترافقت مع إعلان قوى المعارضة، بشكل منفصل، دعمها لترشح أزعور، في مواجهة المرشح سليمان فرنجية المدعوم من حزب الله، وحركة أمل، وقوى أخرى.

ومساء اليوم الأحد، اجتمع في دارة النائب معوض 32 نائبًا يمثلون القوات اللبنانية، وحزب الكتائب، ونواب مستقلون وتغييريون، فيما غاب نواب التيار الوطني الحر.

وخلُص اللقاء إلى بيان مشترك تلاه النائب التغييري مارك ضو، أعلن فيه عن التوصل إلى التقاطع على اسم أزعور"كمرشح وسطي غير استفزازي لأي فريق، ويمتلك مواصفات مهنية وسياسية، ويتمتع بفرصة لمساعدة لبنان".

ودعا البيان المشترك النواب، وعلى رأسهم رئيس المجلس نبيه بري، "إلى الالتئام في جلسة واجبة الانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية"، وبحسب النائب ضو، فإن أزعور يمتلك 65 صوتًا.