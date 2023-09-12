توقع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 10 آلاف.. ما سبب كارثة درنة؟

من جهتهم قال مسعفون وشهود عيان في درنة، إن الفيضانات غيرت وجه درنة بالكامل حيث دمرت المنازل والطرق، لا سيما المنازل التي كانت في مجرى السيل فقد جرفتها تيارات المياه الموحلة القوية التي حملت الحطام والسيارات وألقت بها في البحر.

وتوقعت السلطات الليبية اليوم، أن تتجاوز حصيلة قتلى الكارثة في درنة الـ10 آلاف شخص.

وقالت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، إن آخر حصيلة للقتلى تجاوزت 5200 قتيل، وعدد المفقودين تجاوز العشرة آلاف، وهذه أرقام تثير مخاوف الوصول إلى حصيلة صادمة لعدد القتلى.