توقع ارتفاع حصيلة القتلى إلى 10 آلاف.. ما سبب كارثة درنة؟
كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، اليوم الثلاثاء، السبب الرئيس للكارثة التي تعرضت لها مدينة درنة الساحلية.
وقال المسماري، في مؤتمر صحفي، إن انهيار سدين كبيرين جنوب المدينة تسبب بتكون نهر جارف، حيث جرفت المياه المتدفقة من السدين أحياء سكنية بالكامل وألقتها في البحر.
وتعرض الشرق الليبي لأمطار طوفانية بسبب تأثرها بشكل مباشر بالعاصفة المتوسطية "دانيال" وكانت درنة أكثر المدن المتأثرة بالعاصفة.
من جهتهم قال مسعفون وشهود عيان في درنة، إن الفيضانات غيرت وجه درنة بالكامل حيث دمرت المنازل والطرق، لا سيما المنازل التي كانت في مجرى السيل فقد جرفتها تيارات المياه الموحلة القوية التي حملت الحطام والسيارات وألقت بها في البحر.
وتوقعت السلطات الليبية اليوم، أن تتجاوز حصيلة قتلى الكارثة في درنة الـ10 آلاف شخص.
وقالت الحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، إن آخر حصيلة للقتلى تجاوزت 5200 قتيل، وعدد المفقودين تجاوز العشرة آلاف، وهذه أرقام تثير مخاوف الوصول إلى حصيلة صادمة لعدد القتلى.
وكان مجلس بلدي درنة قد أعلن أن المدينة أصبحت منكوبة وسط التداعيات الكارثية للعاصفة "دانيال".
وناشد المجلس البلدي المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل توفير الدعم والسند للمدينة والمدن الأخرى الليبية المتضررة.