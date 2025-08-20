مقتل القيادي بداعش صلاح نومان بعملية إنزال ريف إدلب

نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي استهدفت منزلاً في بلدة أطمة بريف إدلب الشمالي، ما أسفر عن مقتل مستأجر المنزل، وهو أحد قياديي تنظيم داعش، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني، اليوم الأربعاء، إن المنزل المستهدف يعود للمدعو أحمد مصطفى الشيخ من بلدة أطمة، بينما تبيّن أن الهدف من العملية هو شخص عراقي يدعى صلاح نومان، وكان قيادياً في تنظيم داعش فيما يعرف بـ"ولاية العراق"، ومسؤولاً عن تنسيق وتنظيم عدد من الخلايا التابعة للتنظيم داخل الأراضي السورية، بحسب ما أوردته قناة "الإخبارية" السورية.

أخبار ذات علاقة بمشاركة قوات سورية.. إنزال جوي للتحالف الدولي في أطمة بريف إدلب

وبيّن أن الشاب العراقي الذي كان يعرف باسم "علي"، حاول الفرار بالقفز من الشرفة إلى الحديقة الخلفية عند اقتحام قوات التحالف للمنزل، إلا أن القوات طوّقت المكان وأطلقت النار عليه، ما أدى إلى مقتله على الفور.

ولفت المصدر إلى أن القوات قامت بتفتيش المنزل بالكامل والتحقيق مع زوجة المدعو "علي"، ومصادرة جميع الهواتف الجوّالة والأجهزة الإلكترونية، مشيراً إلى "إجراء القوات تحقيقاً مع صاحب المنزل أحمد مصطفى الشيخ، وابنيه مهند الشيخ ومحمد الشيخ بعد إجبارهم على خلع ملابسهم".

أخبار ذات علاقة قسد تعتقل عنصرا بتنظيم داعش داخل مخيم الهول

وأوضح المصدر أن الشاب العراقي لجأ بعد ملاحقته من قبل قوات الأمن العام في مدينة الدانا إلى منزل في قرية أطمة، حيث كان يختبئ برفقة زوجته وطفله الصغير ووالدته، مؤكداً عدم تسجيل أي إصابات أو أسرى.

وأكد أنه "بعد انتهاء العملية انسحبت جميع القوات المشاركة، وتم العثور على جثة الشاب العراقي (صلاح) في الحديقة، حيث نقلت لاحقاً إلى مستشفى باب الهوى".