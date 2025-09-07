logo
العالم العربي

إسرائيل تصدر إنذارًا جديدًا لإخلاء مبنى وخيام نازحين في غزة

إسرائيل تصدر إنذارًا جديدًا لإخلاء مبنى وخيام نازحين في غزة
غارة إسرائيلية على مدينة غزة المصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 2:36 م

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، إنذارًا جديدًا لإخلاء مبنى في مدينة غزة والخيام المحيطة به، في وقت طالبت فيه إسرائيل حركة حماس مجددًا بالاستسلام.

وهذا هو الإنذار الثاني للمبنى نفسه والخيام التي تؤوي العائلات النازحة خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث: "إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة... وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية".

وأضاف: "سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره" وفق تعبيره.

أخبار ذات علاقة

مخيم نازحين في مدينة غزة

نتنياهو: 100 ألف شخص غادروا غزة و"حماس" تمنع السكان من الخروج

 

;
logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC