إسرائيل تصدر إنذارًا جديدًا لإخلاء مبنى وخيام نازحين في غزة

أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، إنذارًا جديدًا لإخلاء مبنى في مدينة غزة والخيام المحيطة به، في وقت طالبت فيه إسرائيل حركة حماس مجددًا بالاستسلام.

وهذا هو الإنذار الثاني للمبنى نفسه والخيام التي تؤوي العائلات النازحة خلال 24 ساعة.

وقال المتحدث: "إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة... وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية".

وأضاف: "سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره" وفق تعبيره.