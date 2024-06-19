منظمة: أثرياء العالم يهجرون بريطانيا والوجهة الإمارات

كشف تقرير لمنظمة "هينلي آند بارتنرز" المتخصصة في شؤون الهجرة والأعمال، أن بريطانيا ستفقد آلاف الأثرياء هذا العام وأن وجهتهم المفضلة هي الإمارات العربية المتحدة.

ووفق التقرير الذي يرصد نوايا أثرياء العالم في الهجرة، ستفقد المملكة المتحدة نحو 9500 مليونير هذا العام، أي ما يفوق خسارة أي دولة في العالم باستثناء الصين.

تراجع لافت

وأوضح التقرير أنّ "هذا العدد هو أكثر من ضعف العدد الذي غادر البلاد في عام 2023؛ ما يجعل بريطانيا في المرتبة التالية للصين، التي من المتوقع أن تفقد 15200 مليونير هذا العام".

وتم تقدير أرقام الهجرة بناءً على بيانات النقل وإحصاءات برنامج هجرة الاستثمار والمقابلات مع الوسطاء في صناعة الثروة.

وأكد التقرير، أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة، هي الوجهة الأولى لأصحاب الملايين الذين هجروا بريطانيا، موضحًا أنه من المقرر أن تجتذب 6700 فرد ثري هذا العام.

وأوضح أن الإمارات باتت وجهة مفضلة منذ فترة طويلة للأثرياء من الهند والشرق الأوسط ، وقالت شركة "هينلي" إن عدد المليونيرات الذين يعيشون في دبي ارتفع بنسبة 78% خلال العقد الماضي.

ظروف ملائمة

وتابع التقرير أنه مع عدم وجود ضرائب على الدخل الشخصي ومطار عالمي المستوى، بذلت الإمارات العربية المتحدة جهودًا لجذب الأثرياء، وأنشأت كل من أبوظبي ودبي أسواقًا مالية متطورة لاستقطاب الشركات العالمية والمكاتب العائلية بإنشاء فروع لها.

ويأتي هذا التقرير في الوقت الذي تستعد فيه بريطانيا لإجراء انتخابات خلال أسبوعين حيث يتقدم حزب العمال المعارض، الذي يدعو إلى زيادة بعض الضرائب على الأثرياء، بنحو 20 نقطة على حزب المحافظين الحاكم.

ونبه التقرير إلى أنّ الارتفاع الأخير في عدد السكان الأثرياء المغادرين لبريطانيا بدأ في الزيادة مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومنذ عام 2017 حتى العام الماضي، فقدت البلاد 16500 مليونير وفقًا للتقرير الذي اعتبر أن "هذا النزوح يمثل انتكاسة للبلاد التي كانت على مدى عقود بمثابة نقطة جذب للعائلات الغنية من أوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، التي تدفقت على نحو رئيس إلى لندن".