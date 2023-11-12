نائب فرنسي يثير جدلا بعد اتهامه إسرائيل بافتعال "طفل الفرن"

أثارت تصريحات نائب فرنسي اتهم فيها إسرائيل بالمبالغة في وصف هجوم حركة حماس يوم 7 أكتوبر الماضي، وافتعال صورة "الطفل في الفرن"، جدلًا وانتقادات واسعة في الساحة السياسية الفرنسية.

وقالت تقارير فرنسية، إنّ النائب عن حزب "فرنسا المتمردة" ديفيد جيرو، أثار عاصفة سياسية يوم أمس السبت، بعد اتهامه بإضفاء طابع نسبي على ما ارتكبته حماس في السابع من أكتوبر في إسرائيل، واستحضاره مجازر صبرا وشاتيلا في لبنان عام 1982، والتي نسب المسؤولية عنها بشكل مباشر لإسرائيل، واتهمها بافتعال مشاهد لتوريط حركة حماس أكثر وإظهار بشاعة هجومها.

وفي مقطع فيديو تم تداوله خلال رحلة إلى تونس، ينطق النائب الفرنسي الجملة التالية: "لقد تم بالفعل صنع الطفل في الفرن على يد إسرائيل، وكذلك الأم المنزوعة الأحشاء" مضيفا "أعتقد أنه كان في صبرا وشاتيلا" وفق تعبيره.

ويعتبر ديفيد جيرو، النائب المنتخب من الشمال، أحد أشرس المدافعين عن القضية الفلسطينية وأحد أشد المنتقدين لإسرائيل.

وأثارت هذه التصريحات موجة من ردود الفعل الغاضبة والتهديدات بتقديم شكوى ضد النائب. وعلّقت زعيمة نواب التجمع الوطني (اليمين المتطرف) مارين لوبان بأنّ "هذه التصريحات صادمة للجميع" مضيفة "يبدو أن هناك منافسة في حزب "فرنسا المتمردة" حول من سيكون الأسوأ" وفق تعبيرها.

وعلّق زعيم كتلة النواب الجمهوريين في مجلس الشيوخ برونو ريتيللو بأنّ "حزب "فرنسا المتمردة" يغطي نفسه بالمزيد من الخزي والعار كل يوم" وفق تعبيره.

وأضاف في تغريدة على منصة "إكس" "سيسجل التاريخ أن النواب الفرنسيين وقفوا إلى جانب إرهابيي حماس" بحسب وصفه.

وأعلنت النائبة التابعة لكتلة ماكرون في الجمعية الوطنية فيوليت سبيلبوت أنها ستحيل هذه "التعليقات السلبية" إلى المدعي العام.

من جهته، أعلن ماير حبيب، نائب رئيس حزب الجمهوريين لشؤون الفرنسيين في الخارج، أنه سيتم تقديم بلاغ "إلى المدعي العام في باريس بموجب المادة 40 من قانون الإجراءات الجنائية" ضد النائب ديفيد جيرو، "لدعوته إلى الإرهاب والتحريض على الكراهية العنصرية" وفق قوله.