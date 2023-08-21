السودان.. معارك كر وفر للسيطرة على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة

أعلن الجيش السوداني، اليوم الأحد، صد هجوم شنته قوات "الدعم السريع" على مقر سلاح المدرعات بمنطقة "الشجرة" في الخرطوم.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش، في بيان على موقع "فيسبوك"، إن قواته في منطقة الشجرة العسكرية "تمكنت من تحطيم عدد من محاولات الهجوم الفاشلة من قبل قوات الدعم السريع، على سلاح المدرعات ومجمع الذخيرة".

وذكر أن "مجموعات العمليات الخاصة تواصل عملياتها في منطقة العاصمة المركزية، ومستمرة في رصد قوات الدعم السريع للتعامل معها بكل قوة وعزم".

واحتدمت، اليوم الأحد، المواجهات المسلحة بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، في محيط سلاح المدرعات والذخيرة بمنطقة "الشجرة" في الخرطوم.

وبثت حسابات مرتبطة بقوات "الدعم السريع" على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات تشير لدخول مقاتليها إلى مقر سلاح المدرعات، وسيطرتها على المقر من ناحيتي الشمالي والشرقي.

وظل مقر سلاح المدرعات والذخيرة في الشجرة التابع للجيش السوداني عرضة للهجوم من حين لآخر من قبل قوات "الدعم السريع"، بيد أن الجيش أفلح في صد كل الهجمات التي تعرض لها مقره.