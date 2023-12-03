محللون: توسيع العملية العسكرية يعمّق الانقسامات داخل القيادة الإسرائيلية

أعتبر أكاديميان فلسطينيان أن القرار الإسرائيلي بشأن توسيع العملية العسكرية بجنوب قطاع غزة، ساهم في تعميق الانقسامات داخل القيادة السياسية في إسرائيل.

وبحسب تقارير عبرية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "متمسك باستمرار الحرب في غزة، وهو الوحيد في الحكومة، الذي يصر على اجتياح الجيش الإسرائيلي بريًا لجنوب القطاع، الأمر الذي أشعل خلافًا بين القادة السياسيين والعسكريين بحكومة الحرب".

تهميش الشركاء

ويحاول نتنياهو، وفق التقارير العبرية، تهميش وزير الدفاع يوآف غالانت والترويج لأن إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين بعد أيام طويلة من القتال إنجازه الشخصي، وهو ذات الأمر الذي فعله من الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس.

وأكدت التقارير أن "ذلك يأتي على الرغم من تعويل بنيامين نتنياهو على دعم غالات وغانتس منذ الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر؛ فهما من منحاه الشرعية والثقل السياسي والعسكري"، مبينة أن نتنياهو لا يرغب بتوزيع الإنجازات على شركائه.