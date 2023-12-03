محللون: توسيع العملية العسكرية يعمّق الانقسامات داخل القيادة الإسرائيلية
أعتبر أكاديميان فلسطينيان أن القرار الإسرائيلي بشأن توسيع العملية العسكرية بجنوب قطاع غزة، ساهم في تعميق الانقسامات داخل القيادة السياسية في إسرائيل.
وبحسب تقارير عبرية، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "متمسك باستمرار الحرب في غزة، وهو الوحيد في الحكومة، الذي يصر على اجتياح الجيش الإسرائيلي بريًا لجنوب القطاع، الأمر الذي أشعل خلافًا بين القادة السياسيين والعسكريين بحكومة الحرب".
تهميش الشركاء
ويحاول نتنياهو، وفق التقارير العبرية، تهميش وزير الدفاع يوآف غالانت والترويج لأن إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين بعد أيام طويلة من القتال إنجازه الشخصي، وهو ذات الأمر الذي فعله من الوزير بحكومة الحرب بيني غانتس.
وأكدت التقارير أن "ذلك يأتي على الرغم من تعويل بنيامين نتنياهو على دعم غالات وغانتس منذ الـ7 من شهر تشرين الأول/أكتوبر؛ فهما من منحاه الشرعية والثقل السياسي والعسكري"، مبينة أن نتنياهو لا يرغب بتوزيع الإنجازات على شركائه.
وأشارت إلى أن "الخلافات بين نتنياهو وغالانت بلغت ذروتها بعد استئناف القتال بالقطاع، ما أدى للقطيعة بينهما، علاوة على أن دعوات وصلت لغانتس من حزبه (أزرق أبيض) بضرورة الانسحاب من حكومة الحرب.
وبحسب التقارير، فإن "ذلك بسبب سياسات نتنياهو، حيث وصف مسؤولون بحزب غانتس سياساته بالحرب بالبذيئة"، متهمين رئيس الوزراء الإسرائيلي بالعمل منذ عقود بأسلوب محدد من أجل أهدافه السياسية الخاصة فقط.
انتصار شخصي
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة حيفا أسعد غانم، أنه "بات من الواضح وجود خلافات عميقة بين نتنياهو وشركائه في حكومة الحرب الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أن ذلك لسببين رئيسين، الأول سعي نتنياهو لنسب كافة الإنجازات لنفسه.
وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "نتنياهو يرفض التسليم بدور شركائه في حكومة الحرب والدعم الذي قدموه له منذ الـ7 من أكتوبر، ويعمل على الترويج لأي مكاسب على اعتبار أنها انتصار شخصي له".
وأضاف غانم أن "نتنياهو يهدف من وراء ذلك لكسب الجمهور الإسرائيلي وضمان بقائه في الحكم، إضافة إلى التخفيف من وطأة مساءلته رسميًا بعد الحرب عن أحداث السابع من أكتوبر، خاصة أنه تجاهل الملف الأمني على حساب الخلافات الداخلية".
وبين أن "السبب الثاني يتمثل في سياسات نتنياهو المتعلقة بالحرب ورغبته بإطالة أمد الهجوم العسكري على قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن ذلك بهدف تأجيل انهيار ائتلافه الحكومي والحيلولة دون انتهاء مستقبله السياسي.
ونوَّه غانم إلى أن "نتنياهو يدرك جيدًا أنه دون تحقيق أهداف عسكرية وأمنية وسياسية كبيرة جدًا، لن يتمكن من مواصلة توليه منصب رئيس الوزراء، وسيكون من الصعب على حزبه الليكود الاستمرار بوجوده، وبالتالي فإن الخيار الوحيد سيكون رحيله".
وأكد أن "الخلافات السياسية في إسرائيل ستؤثر سلبًا على أداء الجيش الإسرائيلي في غزة، وقد تكون عاملاً مهمًا في وقفها بموجب اتفاق للتهدئة الشاملة مع حركة حماس خلال أيام أو أسبوع على أبعد تقدير".
قضايا خلافية
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، سعيد زيداني، أن "الخلاف الأساس بين نتنياهو والقادة الإسرائيليين ليس على توسيع العملية العسكرية؛ وإنما على قضيتين الأولى هي تبادل الأسرى والمحتجزين".
وأوضح في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "هذه القضية تثير خلافات كبيرة داخل المجتمع الإسرائيلي منذ بداية الحرب على غزة، كما أنها تؤثر سلبًا على حكومة بنيامين نتنياهو وشركائه في حكومة الحرب"، وفق تقديره.
وأضاف زيداني أن "إسرائيل منقسمة لقسمين بهذا الشأن؛ فهناك من يريد أن يعطي أولوية لقضية الأسرى والرهائن المحتجزين في غزة، وهناك من يريد أن يصعد القتال كأولوية لإلحاق أكبر ضرر بحركة حماس وجناحها المسلح".
وبين أن "القضية الثانية هي الشروط التي يضعها نتنياهو لإنهاء الحرب، والمتمثلة ببقاء السيطرة الأمنية الإسرائيلية على القطاع، وعدم وجود أي نفوذ للسلطة الفلسطينية فيه"، مبينًا أن أطرافًا عدة في إسرائيل ترفض ذلك وتتمسك بالخطوط الأمريكية بهذا الشأن.
وأشار زيداني، إلى أن "هناك قضايا خلافية أخرى لكنها مؤجلة لما بعد الحرب، تتعلق بالانتصارات والإخفاقات والمسؤوليات عن أحداث أكتوبر"، مرجحاً أن تكون نهاية الحرب هي نهاية مسيرة نتنياهو السياسية.
وحسب زيداني، فإن "حظوظ غانتس ترتفع أكثر لتولي رئاسة الوزراء وقيادة إسرائيل، وهناك شبه إجماع إسرائيلي عليه بالوقت الحالي، الأمر الذي يدركه نتنياهو جيداً ويدفعه لإطالة أمد الحرب والحيلولة دون توقفها".
وأنهى زيداني حديثه بالقول: "تقدم غانتس سيكون على حساب نتنياهو، ويبدو أنه قريب من تحقيق طموحه بشأن تولي رئاسة الوزراء في إسرائيل"، مؤكداً أن نتنياهو سيواصل حتى الرمق الأخير مساعيه من أجل الحيلولة دون ذلك.