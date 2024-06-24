طلاب الثانوية في غزة.. خيام وبسطات بدلاً من مقاعد الامتحانات

والثانوية العامة، المعروفة بـ"التوجيهي"، تعتبر مرحلة مفصلية في حياة التعليم للطلاب في قطاع غزة، إذ تحدد هذه المرحلة مستقبلهم الجامعي، والنتيجة التي يحصلون عليها هي المفتاح لدراسة التخصصات التي يرغبون بها.

وفي بداية الأسبوع الحالي، توجه نحو 50 ألف طالب من الضفة الغربية إلى قاعات امتحانات الثانوية العامة، بينما حُرم نحو 39 ألف طالب في قطاع غزة من أداء الامتحانات، حسب تأكيدات وزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

الطالب الفلسطيني عمرو الليثي أكد أنه كان استعد بشكل كبير لمرحلة التوجيهي قبل بدء الحرب، حيث بدأ بالدراسة في صيف العام الماضي وأتم جميع الاستعدادات، ولكنه الآن يعاني مع آلاف الطلاب الآخرين من الحرب ويبحث عن أي فرصة عمل بدلاً من تقديم الامتحانات.