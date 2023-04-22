الجيش السوداني: بدء إجلاء رعايا أمريكا وبريطانيا والصين بطائرات عسكرية

قال الجيش السوداني اليوم السبت، إنه ينتظر أن تبدأ عملية إجلاء كل البعثات الدبلوماسية التي تطلب دولها ذلك خلال الساعات القادمة، حيث ستقوم كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين بإخلاء دبلوماسييها ورعاياها جوا بطائرات نقل عسكري تتبع لقواتها المسلحة من الخرطوم ويتوقع الشروع في ذلك فورا.

وذكر مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة في بيان " أن القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد وقد وافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول".