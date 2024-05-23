اليمن.. القوات الجنوبية تدك مواقع للحوثيين شمالي أبين

شنّت القوات الجنوبية المسلحة، في جبهة ثرة شمالي محافظة أبين جنوبي اليمن، أمس الأربعاء، قصفًا مدفعيًّا عنيفًا استهدفت من خلاله مواقع حوثية مستحدثة.

وذكر رئيس عمليات الجبهة سالم البركاني، بأنه تم تنفيذ ضربات مركزة على تمركز وثكنات استحدثتها مؤخرًا عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، في منطقة العقبة القديم وعدد من الجبال المحاذية.

وبحسب البركاني، في تصريحه الذي أورده الموقع الرسمي الناطق باسم القوات الجنوبية المسلحة "درع الجنوب"، فإن تلك الضربات حققت إصابات مباشرة، وتسببت بتكبد الحوثيين، خسائر عديدة على مستوى الأرواح البشرية والمادية من خلال تدمير آليات ومعدات عسكرية.

وأشار البركاني، إلى أن القوات العسكرية، رصدت على مدار الأيام السابقة، تحليق مسيرات استطلاعية تابعة للحوثيين، في أماكن متفرقة من سماء جبهة ثرة والمناطق المتاخمة لها، في محاولة منها للتجسس على القوات والمدنيين.

على صعيد آخر، أقدم مسلحون مجهولون، على اختطاف مسؤول محلي، مع أحد مرافقيه، أمس الأربعاء، وتم اقتيادهما إلى جهة مجهولة.

وذكرت تقارير إعلامية، أن المسؤول المحلي هو المدير المالي في مشروع سد حسان، وديع طاهر، وجرى اختطافه رفقة أحد مرافقيه، وسيارتهما خلال تواجدهما على متنها من قبل المسلحين المجهولين.

إثر ذلك، أصدرت إدارة أمن أبين تعميمًا، نشرته وسائل إعلام محلية، حمل توجيهات لعموم الوحدات الأمنية والعسكرية في المحافظة، للقبض على خاطفي المسؤول المحلي.