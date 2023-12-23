لماذا استخدمت إسرائيل "أكثر قنابلها تدميرًا" بمناطق "آمنة" في غزة؟

وتابعت أنه "بينما تستخدم الجيوش الغربية مثل هذه القنابل، نادرًا ما تستخدمها القوات الأمريكية في المناطق المكتظة بالسكان".

وقالت الصحيفة إنها استخدمت "أداة الذكاء الاصطناعي لمسح صور الأقمار الصناعية، وحددت 208 حُفر ناجمة عن قنبلة يبلغ عرضها حوالي 40 قدمًا أو أكبر في جنوب غزة، ما يدلل على وجود تهديد واسع النطاق للمدنيين الذين يلتمسون اللجوء".

وذكر الجيش الإسرائيلي، ردًا على الاستفسارات، أن أولويته هي استهداف "حماس"، على أن تتم معالجة هذه القضية لاحقًا، زاعمًا أنه اتخذ الاحتياطات اللازمة لتقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين.

بدورهم، حث المسؤولون الأمريكيون إسرائيل على بذل المزيد من الجهود لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين في الصراع مع حماس، رغم زيادة شحنات القنابل الأصغر حجمًا والمناسبة للمدن، أرسلت الولايات المتحدة أكثر من 5 آلاف ذخيرة من طراز "MK-84" (قنبلة زنة 2000 رطل) إلى إسرائيل منذ أكتوبر.

ويثير التحقيق مخاوف بشأن تأثير ذلك على المدنيين في جنوب غزة، مسلّطًا الضوء على التحديات التي تواجه تخفيف الضرر أثناء النزاع.