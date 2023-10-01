قبيل "إعادة الإعمار".. مغاربة يطالبون بنقل موقع سكنهم بسبب خطورة التضاريس

محمد، من سكان القرية، قال لـ "إرم نيوز" إن القرية كانت تتعرض لسقوط بعض الصخور صغيرة الحجم، خلال فترة ما قبل الزلزال"، وأضاف "أمام هول ما حصل يصعب علينا الاستمرار في هذا المكان ونحن في مرمى هذه الصخور الضخمة".

وأكمل "سكان الدوار خائفون من فصل الشتاء المقبل، والذي قد يحدث انجرافات في التربة والصخور، خصوصاً وأن الطريق المؤدية إلى القرية أضحت شبه منقطعة، ما يجعل وضعنا الحالي غير آمن.

من جهته قال مبارك: " نشكر مبادرة الملك محمد السادس لإعادة إعمار القرية، لكن نطلب أن يتم بناء القرية في السفح المجاور للأراضي الفلاحية التي نعمل بها"، وتابع "منطقة فم الحصن هي المكان الذي نريد أن تبنى فيه بيوتنا" وتابع "لقد قمنا بإخبار السلطات المحلية ونحن في انتظار ردهم".

نائب رئيسة المجلس الجماعي لمنطقة تكوكة، الحسين بوزيد، أوضح لإرم نيوز أن تضاريس المنطقة الوعرة تجعل وضعية سكان قرية كما غير آمنة، وأكد على ضرورة التفكير في حلول لضمان سلامة السكان في المستقبل".

وحول مقترح تغيير موقع القرية، قال بوزيد "الآن نحن بصدد العمل مع اللجنة التقنية التابعة لعمالة إقليم تارودانت، لأجل إحصاء المباني المتضررة، على أن يتم النظر بعد التحقق من الوضعية القانونية للمكان المراد نقل القرية إليه، ومدى استجابتها للخبرة التقنية المتعلقة بالبناء" وأنهى المتحدث قوله "لا يمكن أن نغامر بأرواح السكان، وسنبذل جهدنا لأجل توفير حل آمن يرضيهم".