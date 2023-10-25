عشرات الأحزاب الليبية تطالب بتسريع إجراء الانتخابات

دعا 57 حزبا سياسيا في ليبيا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى العمل على التسريع في تنظيم الانتخابات، وسط انتقادات متصاعدة لرئيس البعثة الأممية للدعم، السنغالي عبد الله باتيلي.

وقالت الأحزاب في بيان مشترك: "نطالب بتطوير دور وأداء بعثة الأمم المتحدة والمبعوث الخاص للأمين العام، لرفع مسـتوى أدائهما، بما يتلاءم مع حجم التحديات واستثمار مناخ التكاتف الشعبي الحالي".

وأضاف البيان: "يجب العمل على إعادة الزخم للعمل في المسارات التي حققت البعثة تقدمًا فيها خلال سـنوات سابقة، وهي مسارات سياسية واقتصادية وعسكرية؛ لإرسـاء السـلام في ليبيا وبناء الدولة الحديثة".

وشدد على أنه "يجب أن تكون هناك وقفة حقيقية وحاسمة من أجل إنجاز الاستحقاق الانتخابي وفقا لتشريعات توافقية واضحة، تفاديا للمزيد من تدهور الأوضاع".

وكان البرلمان الليبي قد أصدر قبل أيام إطارا قانونيا للانتخابات، رفضه المجلس الأعلى للدولة لاحقا، وانتقده المبعوث الأممي، الذي وجد نفسه أمام انتقادات حادة من قبل عدد من النواب والأحزاب.