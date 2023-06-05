نتنياهو يلتقي أعضاء كنيست عرب لمناقشة استفحال الجريمة في الوسط العربي

وحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، قاطع رئيس القائمة الموحدة، عضو الكنيست منصور عباس، الاجتماع، وقال: "نحن لا نصدق نتنياهو ونشك في نواياه ونوايا بن غفير لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي".

وقبل الاجتماع، قال نتنياهو إن "هذه ليست مشكلة مؤلمة للقطاع العربي فحسب، بل هي مشكلة تقلق كل مواطني الدولة، ليس فقط بسبب انتشار الجريمة والعنف، ولكن لأن الناس في المجتمعات العربية لا تستطيع ان تعيش هكذا".

وأضاف: "أتفهم المعاناة، سمعت الصرخة هنا في الكنيست مع 40 توقيعا، وبالتأكيد هي ليست جديدة، إنها حاجة وطنية.. وأنا بالتأكيد أنوي سماعها اليوم.. سألتزم بها بحكم وظيفتي.. لن يتم اتخاذ قرارات اليوم.. وسنكتفي بسماع المشاكل".

وقبيل الاجتماع، قدمت الأحزاب العربية في الكنيست المطالب لنتنياهو، ووجه حزب القائمة الموحدة الذي قرر مقاطعة الاجتماع، في وقت سابق، رسالة إلى نتنياهو طالب فيها باستبدال بن غفير كوزير للأمن القومي، وقال "نحتاج إلى تعيين وزير محترف وغير سياسي يقود سياسة جديدة وصحيحة في الميدان".