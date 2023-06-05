نتنياهو يلتقي أعضاء كنيست عرب لمناقشة استفحال الجريمة في الوسط العربي
اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، بأعضاء كنيست عرب من حزب "القائمة العربية المشتركة"، برئاسة أيمن عودة وأحمد الطيبي.
يأتي ذلك الاجتماع على خلفية تفشي الجريمة في المجتمع العربي داخل إسرائيل، والتي أودت بحياة 89 شخصا منذ بداية العام الجاري.
وحسب صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، قاطع رئيس القائمة الموحدة، عضو الكنيست منصور عباس، الاجتماع، وقال: "نحن لا نصدق نتنياهو ونشك في نواياه ونوايا بن غفير لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي".
وقبل الاجتماع، قال نتنياهو إن "هذه ليست مشكلة مؤلمة للقطاع العربي فحسب، بل هي مشكلة تقلق كل مواطني الدولة، ليس فقط بسبب انتشار الجريمة والعنف، ولكن لأن الناس في المجتمعات العربية لا تستطيع ان تعيش هكذا".
وأضاف: "أتفهم المعاناة، سمعت الصرخة هنا في الكنيست مع 40 توقيعا، وبالتأكيد هي ليست جديدة، إنها حاجة وطنية.. وأنا بالتأكيد أنوي سماعها اليوم.. سألتزم بها بحكم وظيفتي.. لن يتم اتخاذ قرارات اليوم.. وسنكتفي بسماع المشاكل".
وقبيل الاجتماع، قدمت الأحزاب العربية في الكنيست المطالب لنتنياهو، ووجه حزب القائمة الموحدة الذي قرر مقاطعة الاجتماع، في وقت سابق، رسالة إلى نتنياهو طالب فيها باستبدال بن غفير كوزير للأمن القومي، وقال "نحتاج إلى تعيين وزير محترف وغير سياسي يقود سياسة جديدة وصحيحة في الميدان".
وأبدى الحزب استعداده للتعاون من أجل تأمين الأمن الشخصي للمواطنين العرب، وطالب بالاستمرار بقوة أكبر من حيث التوقف في نهاية عام 2022، وأدى إلى انخفاض كبير في معدلات الجريمة والعنف.
بدوره، نشر حزب "القائمة العربية المشتركة" رسالة تتضمن 12 طلبًا من نتنياهو، أولها إصدار قرار حكومي بشأن العنف والجريمة في المجتمع العربي، والذي سيشكل بيان نوايا.
وضمت الرسالة طلباً بتشكيل لجنة وزارية للتعامل مع الجريمة برئاسة رئيس الوزراء، للتعامل مع قضايا الإسكان وأزمة الأراضي، وإنشاء سلطة نظامية في ديوان رئيس الوزراء تتولى التعامل مع الجريمة المنظمة والجرائم الخطيرة.
وقد طالب الحزب بإلغاء الحرس الوطني للوزير بن غفير، ومطالبة الشرطة بجمع الأسلحة ومنع تسربها من القواعد العسكرية، والعمل على المدى الطويل على تغيير نظرة الشرطة تجاه السكان العرب من "التصور الأمني الموجه إلى تصور الخدمة المدنية".
ومن بين المطالب الأخرى التي طرحتها "القائمة العربية المشتركة"، تعيين ممثلين عن رؤساء السلطات العربية في كل فريق عمل يتعامل مع الجريمة، وتخصيص ميزانيات للبرامج المصممة لوقاية الشباب وتأهيلهم، وتشغيل نظام منع الجريمة، وتخصيص برامج وزارية لمرافقة وعلاج آلاف الجرحى وعائلاتهم وإعادة تأهيل أسر القتلى، ووضع خطة لحماية رؤساء السلطات ومنع المنظمات الإجرامية من تولي المناقصات في السلطات المحلية.