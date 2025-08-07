بوتين: الإمارات من الأماكن المناسبة للقاء ترامب

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإمارات من الأماكن المناسبة لعقد اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف بوتين وهو يقف إلى جانب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "لدينا العديد من الأصدقاء المستعدين لمساعدتنا على تنظيم فعاليات من هذا النوع. ومن بين أصدقائنا، رئيس الإمارات العربية المتحدة"، مؤكدا أن الإمارات "ستكون من بين الأماكن المناسبة جدا" لعقد القمة.

وقال بوتين إنه لا يعارض "بشكل عام" لقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفا أنه "يجب تهيئة الظروف" لمثل هذا الاجتماع، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وشدد الرئيس الروسي على أن الوضع الحالي "بعيد كل البعد" عن الجاهزية للقاء زيلينسكي.

ووصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، إلى موسكو، اليوم، في زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

ورافقت طائرة الرئيس الإماراتي لدى دخولها أجواء روسيا، طائرات عسكرية ترحيباً وتحية.

وجرت للرئيس الإماراتي مراسم استقبال رسمية لدى وصوله مطار فنوكوفو، حيث عزف السلام الوطني لدولة الإمارات وروسيا، واصطفت ثلة من حرس الشرف لأداء التحية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أمس الأربعاء، بأن الشيخ محمد بن زايد يجري اليوم الخميس زيارة رسمية إلى روسيا الاتحادية.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الإماراتي سيبحث خلال الزيارة مع فلاديمير بوتين، رئيس روسيا الاتحادية، مختلف جوانب الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وسبل تعزيزها، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة، وغيرها من المجالات التي تخدم التنمية المشتركة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.