مقتل 321 شخصًا على الأقل في السويداء

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، في بيانات محدثة اليوم الجمعة، إن أعمال العنف في السويداء أدت إلى مقتل 321 شخصًا على الأقل.

أخبار ذات علاقة 50 ألف مقاتل و40 قبيلة.. السويداء تنفجر والداخلية السورية تستعد لانتشار "محدود"

وبحسب "رويترز"، قال وزير سوري إن الحكومة انتشلت 87 جثة، لكنه لم يوضح ما إذا كانت تلك هي الحصيلة الكاملة لقتلى أعمال العنف التي وقعت في الآونة الأخيرة بين العشائر البدوية والطائفة الدرزية في المدينة ومحيطها بجنوب البلاد.

وظهر اليوم الجمعة، تجددت المواجهات بين مقاتلين من العشائر والبدو مدعومين من السلطات السورية وفصائل درزية في محيط مدينة السويداء جنوب سوريا، وفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان ومصادر في صفوف المتحاربين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع سماح إسرائيل بدخول محدود للقوات السورية إلى محافظة السويداء لمدة 48 ساعة بالنظر لحالة عدم الاستقرار في المنطقة، وفق ما صرح به مسؤول إسرائيلي.

وأشار المرصد إلى وجود "مواجهات غرب السويداء بين مقاتلين من البدو والعشائر المدعومين من السلطات من جهة، ومقاتلين دروز من جهة أخرى"، وأكد مقاتلون من الجانبين حصول تبادل لإطلاق النار، بحسب فرانس برس.